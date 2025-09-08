El Aeródromo de Pergamino reafirma su rol estratégico con dos vuelos sanitarios en un fin de semana

Durante este último fin de semana, el Aeródromo Provincial de Pergamino volvió a demostrar su importancia regional al recibir dos vuelos sanitarios. Estos operativos pusieron nuevamente en relieve el valor estratégico de contar con una pista habilitada y operativa las 24 horas, condición que lo convierte en el único espacio con tales características en toda la zona.

Los vuelos sanitarios son un recurso clave en situaciones donde el tiempo se convierte en un factor determinante. El traslado aéreo permite reducir drásticamente las demoras frente a un transporte terrestre y brinda mayores posibilidades de atención inmediata para quienes requieren tratamientos de alta complejidad en hospitales de referencia. En este caso, los movimientos realizados durante el fin de semana confirmaron la utilidad del Aeródromo pergaminense como punto de conexión ágil y seguro para emergencias médicas.

La pista, que se encuentra en óptimas condiciones operativas, está preparada para recibir vuelos tanto de día como de noche gracias a su sistema de balizamiento, lo que garantiza el funcionamiento continuo. Esa característica la distingue de otros aeródromos de la región, que suelen tener limitaciones horarias o carecen de habilitación permanente.

Además de los vuelos sanitarios, el aeródromo local también cumple un papel relevante en la dinámica aérea de la región. Es utilizado para operaciones vinculadas con la actividad agrícola, vuelos privados y de instrucción, pero sin dudas su valor más sensible está en la posibilidad de salvar vidas mediante la llegada y salida de aeronaves sanitarias en cualquier momento del día.

La articulación con los equipos de salud y las fuerzas de seguridad es otro aspecto central. Cada operativo aéreo requiere de un trabajo coordinado para garantizar el traslado seguro de pacientes o profesionales, y en Pergamino este circuito se encuentra aceitado: ambulancias, personal médico, pilotos y autoridades del aeródromo responden de manera eficiente ante cada emergencia.

Una pista fundamental en esta zona de la provincia de Buenos Aires

En un contexto donde la infraestructura sanitaria y la logística de traslados resultan determinantes, Pergamino se consolida como un punto de referencia en materia de emergencias aéreas. La presencia de una pista habilitada y disponible las 24 horas se transforma así en una herramienta fundamental para la región, que excede las fronteras del Partido y beneficia a localidades vecinas que no cuentan con instalaciones de estas características.

La experiencia del último fin de semana confirma que el Aeródromo de Pergamino no es solo una infraestructura de transporte, sino un verdadero aliado del sistema de salud. Cada vuelo sanitario que despega o aterriza en su pista representa una oportunidad de vida, un puente hacia la atención médica adecuada y una muestra de la importancia de sostener y fortalecer este espacio estratégico para toda la comunidad.