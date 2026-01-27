martes 27 de enero de 2026
    • Educación ambiental y creatividad en el Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre

    Se llevó a cabo una actividad con niños del Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre organizada por la Dirección de Gestión Ambiental.

    27 de enero de 2026 - 09:45
    En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, se llevó a cabo una actividad con niños del Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre.

    En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, se llevó a cabo una actividad con niños del Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, se llevó a cabo una actividad con niños del Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre.
    La organización estuvo a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pergamino.

    Durante la jornada participaron los chicos del centro y también se sumaron chicos del programa Clickeados, quienes intervinieron de manera creativa las nuevas bolsas de Actuá en Verde, pintándolas con marcadores.

    La actividad comenzó con una breve introducción sobre la importancia del cuidado del ambiente, a cargo de Valeria Pereyra, directora de Gestión Ambiental, y continuó con una propuesta artística que permitió trabajar conceptos como el reuso, la reducción de residuos y la adopción de hábitos más conscientes desde una experiencia lúdica y participativa. La iniciativa contó además con el acompañamiento del área de Educación.

    Las maestras del Centro acompañaron y colaboraron durante toda la actividad, sumándose a la propuesta y reafirmando la importancia de construir la educación ambiental a partir de experiencias concretas, con participación y compromiso desde el territorio.

