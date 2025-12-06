Ecos del Tiempo, concierto para violoncello y guitarra, en el Conservatorio de Música Pergamino

Este sábado a las 20:00 en el Conservatorio de Música Pergamino , la chelista Maribel Asset y el guitarrista Félix Robledo presentarán Ecos del tiempo , un viaje musical que recorrerá más de cuatro siglos de historia, desde el Renacimiento hasta la música del siglo XXI.

Robledo y Asset interpretarán obras de Luis de Narváez, John Dowland, Johann Sebastian Bach, Radamés Gnattali, Leo Brouwer y otros compositores que marcaron diferentes momentos de la evolución musical occidental.

La propuesta invita al público a disfrutar de una combinación sonora poco habitual y de gran riqueza expresiva, en un programa que entrelaza tradición, intimidad y modernidad.

Asset y Robledo y el Conservatorio de Música Pergamino

Maribel Asset inició su formación en 2014 en el Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz” de Pergamino, donde desarrolló su trayectoria como violoncellista. Integró la Orquesta Clásica del Conservatorio y la Orquesta Típica de Tango, ampliando su experiencia en distintos estilos y formatos de conjunto. Desde su creación, forma parte de la Orquesta de Cuerdas que acompaña al Coro Polifónico de Pergamino, participando en presentaciones y proyectos institucionales.

Durante la pandemia participó de la competencia internacional organizada por la Samnium University, obteniendo el tercer premio con mención especial en la modalidad online. También integró la Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Rosario, profundizando en el trabajo sinfónico-orquestal.

En el ámbito de la música de cámara tomó clases con la reconocida concertista Laura Brunetti, enfocándose especialmente en repertorio contemporáneo y criterios interpretativos actuales. Actualmente cursa la etapa final del Profesorado de Instrumento – Violoncello y continúa su formación camerística en dúo junto a Félix Robledo, con quien presenta este concierto.

Félix Robledo es profesor egresado del Conservatorio de Música Juan Carlos Paz, en el cual ocupa actualmente el cargo docente en las cátedras de Guitarra, Conjunto de Cámara, Historia de la Música y Apreciación Musical. Se ha perfeccionado asistiendo a clases magistrales y seminarios de interpretación musical con los maestros Pablo Márquez, Eduardo Fernández, Edoardo Catemario y Leo Brouwer. También se ha capacitado de forma particular con Dolores Costoyas en música antigua y en guitarra clásica con Silvina López y Víctor Villadangos (con quien estudia actualmente de manera privada).

Además de su actividad como docente y guitarrista clásico de guitarra ha colaborado como guitarrista acompañante y arreglador con algunas figuras de la canción de autor cubana como Augusto Blanca, Vicente Feliú, Liuba María Hevia y Santiago Feliú, a quien acompañó en sus últimas giras por Argentina.