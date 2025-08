Douglas, obligado a ganar: Aranda avisó que si no hay triunfo, se va

Douglas Haig jugará este domingo ante San Martín de Formosa un partido que puede marcar un antes y un después. No sólo porque necesita sumar sus primeros puntos en la Zona Campeonato del Torneo Federal A , sino porque su entrenador, Adrián Aranda , puso sobre la mesa una definición contundente: si el equipo no gana, dejará su cargo.

“Me juego esta última posibilidad”

Aranda lo dijo sin rodeos en una entrevista con La Gloria o Devoto: “No es porque no tenga ganas ni porque me quiera ir. Todavía falta mucho torneo, pero me juego internamente esta última posibilidad”. La frase dejó en claro que, más allá de los ánimos, el técnico siente que su ciclo podría cerrarse si no logra torcer el rumbo este domingo.