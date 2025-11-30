Douglas Haig va por la hazaña: confía y sueña con revertir la serie para meterse en la final

Con fe en la hazaña, el equipo dirigido por Sebastián Cejas llega a la revancha decidido a revertir la serie y pelear su lugar en la gran final por el ascenso.

El plantel de Douglas Haig cerró su semana de preparación este sábado por la mañana y por la tarde emprendió viaje rumbo a Rafaela , donde quedó concentrado para el decisivo encuentro de hoy a las 18:15 en el Nuevo Monumental. El partido contará con el arbitraje del pampeano Cristian Rubiano, asistido por Leonel Suárez y Thomas Pasquetín. Tras la caída 2-1 en Pergamino, los dirigidos por Sebastián Cejas deberán ganar por al menos dos goles para avanzar y mantener vivo el sueño del ascenso.

El plantel completó una semana intensa de entrenamientos, donde se trabajó con ejercicios de fútbol en espacios reducidos, movimientos tácticos, ajustando detalles y puliendo movimientos claves para intentar revertir la serie. Ya en la última práctica, realizada el sábado, el equipo enfocó la preparación en pelotas paradas, uno de los aspectos clave para la revancha.

Agustín Pezzi , capitán y uno de los referentes del plantel, analizó el presente del equipo y el desafío que tienen por delante. Contó que "el grupo llega muy bien preparado, después de días de entrenamientos intensos y enfocados en cada detalle". Para él, "la clave estará en elevar la concentración en las pelotas paradas —uno de los puntos fuertes del rival— y en ser más precisos en los últimos metros para capitalizar las chances que puedan generar".

En cuanto al ánimo del plantel, remarcó que "el equipo está firme, unido y mentalizado". Saben lo que se juegan y sienten el compromiso con el club y con la gente que los acompaña. Más allá del resultado, aseguró que "dejarán todo en la cancha y que la convicción por llegar a la final está intacta".

La otra llave se define en Formosa

En la otra semifinal, la definición también promete emoción. 9 de Julio de Rafaela irá este domingo a Formosa para medirse con San Martín desde las 17, en un cruce que dejará al segundo finalista del certamen. El conjunto dirigido por Marcelo Varela viaja con el envión de la victoria 2–1 conseguida en el primer choque, donde mostró fortaleza y un rendimiento convincente. Aun así, la serie sigue abierta: el equipo formoseño cuenta con ventaja deportiva, por lo que el León necesitará repetir su solidez, sostener la intensidad y aprovechar cada oportunidad para mantener viva su aspiración de llegar a la instancia decisiva.

El fallo tras el incidente en Pergamino

Luego de analizar lo ocurrido en el partido de ida —cuando un espectador ingresó sorpresivamente al campo de juego y fue reducido en pocos segundos por la policía—, el Tribunal de Disciplina resolvió sancionar a Douglas Haig con una multa de 100 entradas generales por dos fechas. La medida quedó en carácter condicional, ya que se valoró que el hecho no tuvo consecuencias mayores gracias al rápido accionar del operativo y que el club identificó a los involucrados, aplicando medidas de derecho de admisión. La penalidad sólo se hará efectiva si se repite un episodio similar.