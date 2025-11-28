Douglas Haig trabaja decidido a cambiar la historia y sostener su pelea por el ascenso

Con la mira puesta en revertir la serie, el plantel ajusta detalles y afina cada movimiento. LA OPINIÓN. La revancha tendrá lugar el próximo domingo desde las 18:15 horas, en el Nuevo Monumental. LA OPINIÓN. Luego de la derrota por 2 a 1 en Pergamino, los de "Terremoto" Cejas están obligados a imponerse en Rafaela para dar vuelta la serie y mantener vivo su sueño del ascenso. LA OPINIÓN. Gonzalo Baglivo evoluciona en su recuperación, pero su presencia en el próximo compromiso aún es una incógnita para el cuerpo técnico. LA OPINIÓN. APreViDe dispuso la prohibición de concurrencia para el hincha del Rojinegro que ingresó al campo de juego durante el final del partido ante Atlético Rafaela en el estadio Miguel Morales. LA OPINIÓN.

Douglas Haig entrenó toda la semana con la revancha ante Atlético de Rafaela como único foco. El cuerpo técnico ordenó movimientos en espacios reducidos, trabajos de presión y circulación rápida, de cara a un duelo que exigirá solidez y convicción.

El cronograma se mantendrá firme hasta el sábado a la mañana, cuando el plantel completará la última práctica y por la tarde emprenderá viaje hacia territorio rafaelino.

Con el desafío de dar vuelta la historia La derrota 2 a 1 en el partido de ida en el Miguel Morales dejó a Douglas obligado a ganar fuera de casa para soñar con la final de la Reválida. El encuentro será el domingo a las 18:15 en el Nuevo Monumental, un escenario siempre difícil y decisivo, y contará con el arbitraje de Cristian Rubiano. Paralelamente, ese mismo día a las 17:00, se disputará la otra semifinal entre San Martín de Formosa y 9 de Julio de Rafaela.

Baglivo, la duda hasta último momento El mayor interrogante en el once de Cejas pasa por la recuperación de Gonzalo Baglivo, pieza clave en el mediocampo y goleador del equipo en esta fase. El volante sufrió una distensión de rodilla en Bahía Blanca y quedó afuera del cruce en Pergamino. Desde entonces trabaja con kinesiología y ejercicios específicos, bajo evaluación diaria. Su presencia en Rafaela es una incógnita y será definida a último momento, en lo que puede ser un factor determinante para las aspiraciones fogoneras.

La probable formación del “Rojinegro” es: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Lautaro Ojeda o Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando. La sanción de APreViDe tras el incidente en Pergamino Mientras el plantel se enfoca en lo deportivo, la previa estuvo marcada por la resolución de APreViDe, que aplicó una prohibición de concurrencia para el simpatizante que irrumpió en el campo de juego durante el partido de ida. El incidente, ocurrido en los minutos finales, derivó en una intervención policial inmediata y en una causa judicial que aún avanza. La medida regirá de manera indefinida.

Compartí esta nota en redes sociales:





