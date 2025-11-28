viernes 28 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Douglas Haig trabaja decidido a cambiar la historia y sostener su pelea por el ascenso

    El Rojinegro se prepara para la revancha en Rafaela con entrenamientos intensos, ajustes claves y la necesidad de revertir la semifinal.

    Por Lucía Armanino
    28 de noviembre de 2025 - 07:02
    Con la mira puesta en revertir la serie, el plantel ajusta detalles y afina cada movimiento.

    Con la mira puesta en revertir la serie, el plantel ajusta detalles y afina cada movimiento.

    LA OPINIÓN.
    La revancha tendrá lugar el próximo domingo desde las 18:15 horas, en el Nuevo Monumental.

    La revancha tendrá lugar el próximo domingo desde las 18:15 horas, en el Nuevo Monumental.

    LA OPINIÓN.
    Luego de la derrota por 2 a 1 en Pergamino, los de Terremoto Cejas están obligados a imponerse en Rafaela para dar vuelta la serie y mantener vivo su sueño del ascenso.

    Luego de la derrota por 2 a 1 en Pergamino, los de "Terremoto" Cejas están obligados a imponerse en Rafaela para dar vuelta la serie y mantener vivo su sueño del ascenso.

    LA OPINIÓN.
    Gonzalo Baglivo evoluciona en su recuperación, pero su presencia en el próximo compromiso aún es una incógnita para el cuerpo técnico.

    Gonzalo Baglivo evoluciona en su recuperación, pero su presencia en el próximo compromiso aún es una incógnita para el cuerpo técnico.

    LA OPINIÓN.
    APreViDe dispuso la prohibición de concurrencia para el hincha del Rojinegro que ingresó al campo de juego durante el final del partido ante Atlético Rafaela en el estadio Miguel Morales.

    APreViDe dispuso la prohibición de concurrencia para el hincha del Rojinegro que ingresó al campo de juego durante el final del partido ante Atlético Rafaela en el estadio Miguel Morales.

    LA OPINIÓN.

    Douglas Haig entrenó toda la semana con la revancha ante Atlético de Rafaela como único foco. El cuerpo técnico ordenó movimientos en espacios reducidos, trabajos de presión y circulación rápida, de cara a un duelo que exigirá solidez y convicción.

    Lee además
    La sanción regirá por tiempo indeterminado en todos los estadios de la Provincia de Buenos Aires, mientras avanza la investigación del episodio ocurrido el pasado domingo en Pergamino.

    Prohíben el ingreso al hincha de Douglas Haig que invadió el campo de juego en el partido con Atlético Rafaela
    Douglas Haig no pudo lograr el resultado esperado en el estadio Miguel Morales.

    Douglas perdió la ida de la semis con Atlético Rafaela

    El cronograma se mantendrá firme hasta el sábado a la mañana, cuando el plantel completará la última práctica y por la tarde emprenderá viaje hacia territorio rafaelino.

    Con el desafío de dar vuelta la historia

    La derrota 2 a 1 en el partido de ida en el Miguel Morales dejó a Douglas obligado a ganar fuera de casa para soñar con la final de la Reválida. El encuentro será el domingo a las 18:15 en el Nuevo Monumental, un escenario siempre difícil y decisivo, y contará con el arbitraje de Cristian Rubiano. Paralelamente, ese mismo día a las 17:00, se disputará la otra semifinal entre San Martín de Formosa y 9 de Julio de Rafaela.

    Baglivo, la duda hasta último momento

    El mayor interrogante en el once de Cejas pasa por la recuperación de Gonzalo Baglivo, pieza clave en el mediocampo y goleador del equipo en esta fase. El volante sufrió una distensión de rodilla en Bahía Blanca y quedó afuera del cruce en Pergamino. Desde entonces trabaja con kinesiología y ejercicios específicos, bajo evaluación diaria. Su presencia en Rafaela es una incógnita y será definida a último momento, en lo que puede ser un factor determinante para las aspiraciones fogoneras.

    La probable formación del “Rojinegro” es: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Lautaro Ojeda o Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando.

    La sanción de APreViDe tras el incidente en Pergamino

    Mientras el plantel se enfoca en lo deportivo, la previa estuvo marcada por la resolución de APreViDe, que aplicó una prohibición de concurrencia para el simpatizante que irrumpió en el campo de juego durante el partido de ida. El incidente, ocurrido en los minutos finales, derivó en una intervención policial inmediata y en una causa judicial que aún avanza. La medida regirá de manera indefinida.

    Temas
    Seguí leyendo

    Prohíben el ingreso al hincha de Douglas Haig que invadió el campo de juego en el partido con Atlético Rafaela

    Douglas perdió la ida de la semis con Atlético Rafaela

    Con la ilusión encendida, Douglas va por otro triunfo en el Miguel Morales

    Douglas Haig celebra 107 años de historia, pasión y pertenencia

    Pergamino dejó una buena imagen en Mar del Plata en el XLIX Torneo Nacional de Papi fútbol de Maristas

    Obligado a reaccionar, Pergamino Básquet vuelve al Dorado Merlo ante El Talar

    Joaquín Debeljuh Taruselli busca doble consagración en el SARR Series

    Messi y Silvetti finalistas e imparables: una conexión de 19 años que revoluciona al Inter Miami

    Anahí Sánchez perdió por puntos con Stephanie Piñeiro en Puerto Rico

    Regional: Racing defiende su invicto y Juventud se juega su última chance

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con la mira puesta en revertir la serie, el plantel ajusta detalles y afina cada movimiento.

    Douglas Haig trabaja decidido a cambiar la historia y sostener su pelea por el ascenso

    Por Lucía Armanino

    Podcast del 28 de noviembre de 2025

    Especialistas del INTA insisten en que la resistencia en raigrás anual no es un fenómeno aislado

    Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense

    ¿Qué hacer ante la aparición repentina de un enjambre de abejas en espacios urbanos?

    ¿Qué hacer ante la aparición repentina de un enjambre de abejas en espacios urbanos?

    Claudio Tapia. Presidente de la AFA

    Suspensión para once jugadores y seis meses de castigo para Verón por el "espaldazo"