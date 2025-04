Douglas Haig recibe a Independiente de Chivilcoy en busca de volver al triunfo

La formación titular del “Fogonero” no fue confirmada por Adrián Aranda, pero estaría descartada la presencia de Rodrigo Caballuci por una molestia muscular que sufrió en el entrenamiento del jueves. Una de las opciones para reemplazarlo sería el ingreso de Muriel Orlando. El probable once inicial es: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Bruno Bianchi, Agustín Pezzi , Luciano Cuello; Martín Gómez, Brian Meza, Joaquín Castellano; Emiliano Bogado, Fabricio González y Muriel Orlando.

Agustín Pezzi: “El equipo está muy bien”

“El equipo está muy bien, a medida que pasan los partidos nos vamos sintiendo cada vez mejor, tanto en lo físico como en lo anímico y afianzando la idea de juego que nos pide el cuerpo técnico, tratando siempre de ser protagonistas de local y visitante”, expresó Agustín Pezzi, marcador central de Douglas, en diálogo con LA OPINION, ya con varias temporadas de experiencia en el Federal A e incluso en el exterior.

“Tenemos un grupo espectacular, en el cual se destaca mucho lo humano y eso es fundamental, los chicos que no juegan muchos minutos entrenan al 120% y eso se ve reflejado cuando les toca entrar, porque lo hacen igual o mejor que el que estaba”, destacó. Asimismo, el pergaminense, dijo que “tenemos una mezcla de juventud y jerarquía”; a la que consideró “muy necesaria en torneos tan duros como el Federal A”.

En cuando a lo personal, Pezzi señaló que se siente muy bien, y que se va soltando y afianzando a medida que van pasando los partidos, al igual que todo el plantel. “Nuestra misión es tratar de mantener el arco en cero junto a nuestros compañeros, y por suerte venimos por buen camino (el “Rojinegro” recibió solo dos goles)”, recordó. Asimismo, remarcó que “siempre es lindo estar en Douglas Haig, en mi casa con mi gente y mi familia, y poder defender los colores del club del que soy hincha es un privilegio, disfruto mucho el día a día”.

Por último, sobre el encuentro de esta tarde, declaró que “imagino un partido duro y peleado como lo son todos. Independiente es un buen equipo, muy aguerrido, que tiene buenos jugadores sobre todo en la mitad de la cancha”. De todas maneras, manifestó que “nosotros vamos a salir a imponer nuestro juego como lo hacemos en todas las canchas, y tratar que ese buen juego se vea reflejado en el resultado a nuestro favor”.

En consecuencia insistió en que “ganando haremos valer el punto de visitante y darnos la victoria tanto a nosotros como a la gente, que bien merecida la tiene, ya que siempre jugamos con un gran marco de público, haciéndole sentir la localía a todos los rivales que nos visitan”.

Tabla de posiciones Douglas Haig.jpg

Los partidos de la Zona 3

Los cinco encuentros de la sexta fecha de la Zona 3 se disputarán este domingo con el siguiente programa: 16:15, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. 9 de Julio de Rafaela (árbitro: Maximiliano Manduca de Santa Fe); 16:30, Sportivo Las Parejas vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Gustavo Benítes de Salta); Douglas Haig de Pergamino vs. Independiente Chivilcoy (Matías Billone de Córdoba); 18:00, Ben Hur de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay); y 20:00, Sportivo Belgrano de San Francisco vs. El Linqueño (José Sandoval de Concordia).