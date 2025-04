Douglas Haig recibe a Defensores de Villa Ramallo por su primer triunfo de local

Sobre el encuentro de esta tarde ante el “Granate”, Meza opinó que “todos los partidos de la categoría son difíciles, pero tenemos que ser inteligentes y estar tranquilos para poder ir resolviéndolo favorablemente a medida que se va desarrollando”. Acerca del esquema de juego (4-3-3) que propone Aranda, expresó que “al ser bien ofensivo, son riesgos que decidimos tomar como equipo, dándole equilibrio a los que atacan y esperando que no nos sorprendan atrás”.

Por último, sobre la actualidad del “Fogonero”, Meza, remarcó que “ya se va a ir soltando cada vez más, no pudimos tener amistosos de nivel, por lo que con el correr de los partidos lo vamos a ir logrando y generando mayor ritmo futbolístico”.

El probable once titular de Douglas Haig es el mismo que ganó en Lincoln: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Bruno Bianchi, Agustín Pezzi, Luciano Cuello; Joaquín Castellano, Brian Meza, Joaquín Petino; Santiago Gutiérrez, Fabricio González y Emiliano Bogado.

Los partidos de la Zona 3

La cuarta fecha de la Zona 3 se disputará entre este domingo y mañana con el siguiente programa y árbitros: este domingo, 15:30, Douglas Haig vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (árbitro: César Ceballos de Córdoba); Independiente de Chivilcoy vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Cristian Rubiano de Santa Rosa); 16:30, Sportivo Las Parejas vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Maximiliano Manduca de Santa Fe); 19:00, Ben Hur de Rafaela vs. El Linqueño (Gustavo Benítes de Salta); mañana, 20:15, Sportivo Belgrano de San Francisco vs. 9 de Julio de Rafaela (Guillermo González).