Douglas Haig quiere encender el "Fogón" en Rafaela y seguir prendido arriba

Más allá del buen presente, el “Fogonero” viene de dos empates consecutivos (ante Gimnasia y Esgrima en Concepción del Uruguay e Independiente de Chivilcoy en el “Miguel Morales”) y buscará reencontrarse con el triunfo para no perderle pisada al puntero. La solidez defensiva y la regularidad en el juego colectivo han sido claves de esta racha que ya se extiende por más de ocho meses.

Para Douglas Haig, el objetivo es claro: seguir sumando, en lo posible de a tres, para permanecer en los primeros puestos y continuar construyendo confianza en una temporada que promete tenerlo como uno de los principales protagonistas. La cita de hoy será un nuevo examen fuera de casa y el equipo de Pergamino quiere aprobarlo con creces.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Agustín Pezzi analizó el presente de Douglas Haig en el Torneo Federal A en la previa del partido frente a 9 de Julio en Rafaela, que se jugará este domingo a las 11:00. #douglashaig #futbol #federal #fútbolpergaminense #pergamino" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

Probables formaciones

Para el partido de este domingo en Rafaela, el “Bati” Aranda no confirmó la formación. Una sobrecarga muscular en el gemelo del lateral izquierdo Luciano Cuello (no hizo fútbol el jueves y este sábado entrenó diferenciado) complicó el armado del once inicial. La probable formación es: Ezequiel Bacher; Ezequiel Santángelo, Bruno Bianchi, Agustín Pezzi, Boris Magnago; Martín Gómez, Brian Meza, Joaquín Castellano; Emiliano Bogado, Muriel Orlando y Fabricio González.

Por el lado de 9 de Julio, el DT Maximiliano Barbero realizaría al menos tres cambios con respecto a la formación que perdió con Gimnasia de Chivilcoy. En el “León” ingresarían Joaquín Gómez por Franco Fragueda, Facundo Centurión por Gastón Galván y Enzo Abondetto por Nicolás Delsole. De esta manera, formaría con: Gómez; Maximiliano Martínez, Centurión, Tomás Androetto y Sebastián Acuña; Brian Peralta, Tobías Macíes, Alex Salcedo y Jeremías Bustos; Mariano Meynier y Delsole.