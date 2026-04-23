Argentino y Comunicaciones vuelven a verse las caras, en la Liga Provincial

La tercera fecha del Grupo C de la Liga Provincial de básquetbol se jugará este viernes con una agenda intensa que tendrá como protagonistas a los tres representantes de Pergamino. Con realidades diferentes pero objetivos similares, Argentino, Comunicaciones y Gimnasia y Esgrima afrontarán compromisos importantes.

El foco principal estará puesto en el estadio “Socios Fundadores” , donde desde las 21:15 se enfrentarán Argentino y Comunicaciones. En paralelo, desde las 21:00 , Gimnasia y Esgrima visitará a Riberas del Paraná en Villa Constitución con la misión de recuperarse.

El choque entre Argentino y Comunicaciones tendrá un condimento especial: será el segundo enfrentamiento entre ambos en la misma semana. El pasado lunes, en ese mismo escenario, se midieron por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB), con triunfo del Blanco por 72 a 65 .

Aquel partido volvió a poner en escena a los dos equipos dominantes del básquetbol local en los últimos años. Argentino, actual tricampeón de la APB, volvió a imponer condiciones, apoyado en una actuación destacada de Lucas García Cano, goleador con 20 puntos. En Comunicaciones, Alan Zambrano fue el máximo anotador con 18. Ese antecedente reciente le agrega un plus al cruce de este viernes.

Comu, sólido y en la cima

Comunicaciones llega como uno de los líderes del Grupo C, con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones. El Cartero ha mostrado regularidad en este arranque y comparte la punta con Los Andes de Ramallo, lo que lo posiciona como uno de los principales animadores de la zona.

En la fecha pasada superó 71 a 63 como local a Sacachispas de Villa Constitución, en un partido en el que supo manejar los tiempos y cerrar el juego con autoridad. Con este presente, Comu buscará tomarse revancha de la derrota del lunes y, al mismo tiempo, sostener su lugar en lo más alto de la tabla.

Argentino, fuerte en casa

Para Argentino, el panorama es diferente pero igualmente desafiante. El equipo suma una victoria y una derrota, aunque llega en alza tras recuperarse de la caída en el debut. Luego de perder como local ante Gimnasia en la primera fecha, el Blanco mostró carácter en su visita a La Emilia de San Nicolás, donde se impuso con claridad por 77 a 57.

Ese triunfo no solo le permitió equilibrar su récord, sino también recuperar confianza. El duelo ante Comunicaciones aparece como una oportunidad para ratificar esa levantada y posicionarse mejor en la tabla, aprovechando además la localía.

Gimnasia para volver al triunfo

En simultáneo, Gimnasia y Esgrima tendrá una parada compleja en Villa Constitución, donde enfrentará a Riberas del Paraná desde las 21:00. El Lobo también registra un triunfo y una derrota, pero llega tras un duro traspié.

En la segunda fecha cayó como local ante Defensores de Villa Ramallo por un contundente 106 a 76. Por eso, el encuentro de este viernes cobra especial importancia. Gimnasia intentará reencontrarse con su mejor versión frente a un rival que aún no ha ganado en el torneo y necesita sumar para salir del fondo.

Posiciones tras dos fechas

El Grupo C es liderado por Comunicaciones y Los Andes con 4 puntos, mientras que Defensores, Gimnasia y Esgrima, Sacachispas y Argentino suman 3 unidades. Cierran la tabla La Emilia y Riberas con 2. En este contexto, cada partido adquiere un valor significativo. La tercera fecha se completará con los cruces Sacachispas-Los Andes y Defensores-La Emilia, encuentros que también pueden generar movimientos en la tabla.