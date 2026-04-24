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    • San Nicolás: El Colegio Americano Integral promueve el "amigo invisible" para fortalecer la empatía

    La iniciativa busca que estudiantes de San Nicolás realicen buenas acciones entre pares y refuercen valores como el respeto y la convivencia.

    24 de abril de 2026 - 13:00
    Con una consigna clara y directa —“viralizar lo bueno”—, el Colegio Americano Integral lanzó una propuesta que apunta a reforzar valores clave en la convivencia escolar.

    Con una consigna clara y directa —“viralizar lo bueno”—, el Colegio Americano Integral lanzó una propuesta que apunta a reforzar valores clave en la convivencia escolar.

    Colegio Americano Integral

    El Colegio Americano Integral de la ciudad de San Nicolás impulsa una propuesta educativa centrada en los valores humanos al convocar a sus estudiantes a participar del “amigo invisible”, una actividad que busca fomentar la empatía, el respeto y la solidaridad mediante pequeños gestos que fortalezcan los vínculos dentro de la comunidad escolar.

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    Amigo invisible en escuelas: una propuesta para fortalecer la convivencia escolar

    Con el lema “viralizar lo bueno”, la institución educativa presentó esta iniciativa como una herramienta pedagógica innovadora orientada a reforzar la convivencia entre estudiantes. A través de consignas simples pero significativas, se invita a cada participante a realizar una acción positiva hacia un compañero, promoviendo así un clima de respeto y cercanía.

    La actividad, que se llevará a cabo este viernes 24 de abril, no solo apunta a generar un momento recreativo, sino también a instalar prácticas cotidianas basadas en la consideración del otro. Desde la institución remarcaron que este tipo de propuestas permiten trabajar valores esenciales de manera práctica y sostenida en el tiempo.

    Educación en valores: el rol de la empatía y el respeto en el aula

    En un contexto donde la convivencia escolar enfrenta múltiples desafíos, el Colegio Americano Integral apuesta a reforzar la educación en valores como eje central de su proyecto educativo. La dinámica del “amigo invisible” se presenta como una estrategia concreta para fomentar la empatía, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

    Además, se busca que los estudiantes reconozcan la importancia de los gestos cotidianos, muchas veces simples, pero con un fuerte impacto emocional en quienes los reciben. Este enfoque apunta a construir relaciones más sanas y respetuosas dentro del ámbito escolar.

    Viralizar lo bueno: el impacto de las acciones positivas en la comunidad educativa

    La propuesta también trasciende el ámbito del aula, ya que se promueve que estas acciones positivas se repliquen en otros espacios de la vida cotidiana. La consigna de “viralizar lo bueno” busca generar un efecto multiplicador que contribuya a mejorar la convivencia no solo entre estudiantes, sino también en sus entornos familiares y sociales.

    Desde el Colegio destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de un compromiso más amplio con la formación integral de los alumnos, donde el desarrollo académico se complementa con la construcción de valores. De este modo, el “amigo invisible” se convierte en mucho más que un juego: es una herramienta para formar ciudadanos comprometidos con el respeto y la empatía.

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