Douglas Haig: a la espera de la llegada de un entrenador y frente a un duelo decisivo

Douglas se prepara para recibir a Atlético Rafaela el próximo domingo en Pergamino. LA OPINIÓN. El plantel Rojinegro inició los entrenamientos de la semana bajo el mando de Damián Bastianini. LA OPINIÓN.

El plantel de Douglas Haig inició este martes por la tarde una nueva semana de entrenamientos luego de la derrota sufrida en San Francisco frente a Sportivo Belgrano. En medio de la incertidumbre por la llegada del nuevo director técnico, el equipo trabaja bajo el mando interino de Damián Bastianini con la mente puesta en el duelo del próximo domingo ante Atlético Rafaela en el estadio Miguel Morales, por la quinta fecha de la Segunda Fase (Zona B) del Torneo Federal A de fútbol.

Comienzo de semana con trabajos diferenciados El plantel se dividió en dos grupos: los titulares del domingo realizaron tareas de recuperación y ejercicios aeróbicos, mientras que quienes sumaron pocos minutos o no fueron convocados trabajaron en lo físico-técnico y disputaron fútbol en espacios reducidos.

Agenda y preparación para el próximo desafío El cronograma marca que el equipo volverá a practicar este miércoles y jueves por la tarde, mientras que el viernes y el sábado lo hará en turno matutino. La mirada ya está puesta en el partido ante Atlético Rafaela, una nueva oportunidad para sumar sus primeros puntos en la Segunda Fase.

Compartí esta nota en redes sociales:





