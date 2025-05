Douglas Haig busca dar el golpe en Chivilcoy frente a uno de los líderes

En el entrenamiento de fútbol del jueves por la tarde, el “Bati” Aranda ensayó variantes y paró una línea de cinco defensores sin Luciano Cuello, quien comenzó la semana entrenando diferenciado, por lo que no está definido el once inicial. En la mencionada práctica los titulares formaron con: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Nicolás Bazzana, Bruno Bianchi, Agustín Pezzi, Mauro Ponce de León; Joaquín Castellano, Brian Meza, Joaquín Petino; Santiago Gutiérrez y Muriel Orlando.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El delantero Santiago “Sapito” Gutiérrez dialogó con LA OPINION y contó cómo “cambiaron el chip” luego de la derrota ante Sportivo Belgrano para ir por la recuperación este sábado en Chivilcoy. #Douglashaig #pergamino #deportes #futbolista #fútbollocal #pergaminociudad" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

Gimnasia de Chivilcoy viene de dos empates

Del otro lado, Gimnasia de Chivilcoy llega invicto y con la confianza alta, pese a acumular dos empates consecutivos, el último ante Independiente, su clásico rival, con quien igualó sin goles en condición de visitante. Si bien no ha perdido en lo que va del torneo, el equipo de Chivilcoy ha cedido terreno en las últimas fechas, algo que Douglas Haig intentará aprovechar para golpear en el momento justo.

El conjunto chivilcoyano se ha caracterizado por su solidez defensiva, con apenas seis goles en contra en 10 fechas, lo que lo convierte en uno de los menos vulnerados de la categoría. No obstante, su falta de contundencia ofensiva ha hecho que varios de sus partidos terminen en empates, algo que podría jugar a favor de un Douglas Haig que necesita arriesgar y salir a buscar el partido.

Todo está dado para un encuentro vibrante, con dos estilos opuestos: la propuesta ofensiva de Douglas Haig, frente a la solidez y el orden de un Gimnasia que sabe cómo sacar rédito de cada detalle. El “Fogonero” saldrá a quemar las naves en busca de tres puntos que valen más que una victoria: pueden marcar el inicio de su despegue definitivo.

Tabla de posiciones Douglas Haig.jpg

Partidos y árbitros

El programa de encuentros de la fecha 11 de la Zona 3 es el siguiente: este sábado, 15:00, El Linqueño vs. Independiente de Chivilcoy (árbitro: Maximiliano Manduca de Santa Fe); 16:00, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (César Ceballo de Córdoba); 16:30, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Douglas Haig (Alejandro Scionti de Casilda); 18:30, 9 de Julio de Rafaela vs. Sportivo Las Parejas (Luis Martínez de San Rafael); y lunes, 20:35, Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Ben Hur de Rafaela (Marcelo Sanz de Coronel Vidal).