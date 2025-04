Douglas Haig busca ampliar su racha: visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay

La formación del “Rojinegro” no fue confirmada por Aranda y, si bien no se descarta algún cambio, sería la misma que derrotó en el “Miguel Morales” a Defensores de Villa Ramallo el domingo pasado. Así, el probable once es: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Bruno Bianchi, Agustín Pezzi, Luciano Cuello; Joaquín Castellano, Brian Meza, Rodrigo Caballuci; Emiliano Bogado, Fabricio González y Santiago Gutiérrez.

Los partidos de la Zona 3

La quinta fecha de la Zona 3 comenzará este domingo con cuatro partidos y se completará el lunes. El programa con horarios y árbitros es el siguiente: hoy, 15:30, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sportivo Belgrano de San Francisco (árbitro: Fernando Marcos de Bahía Blanca); 16:00, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Douglas Haig (Rodrigo Rivero de Santiago del Estero); 16:00, El Linqueño vs. Sportivo Las Parejas (Lautaro Castañola de Córdoba); Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Ben Hur de Rafaela (Mauricio Martin de Tucumán); mañana, 20:30, 9 de Julio de Rafaela vs. Independiente de Chivilcoy (César Ceballos de Córdoba).