Douglas Haig: Aranda se juega la última bala ante San Martín de Formosa

El plantel continúa trabajando enfocado en revertir el mal arranque. "El grupo está unido, no tengo dudas de que lo vamos a sacar adelante", aseguró Pezzi.

Adrián Aranda anunció que dejará su cargo de director técnico si Douglas no logra una victoria el domingo ante San Martín de Formosa.

Luego de un arranque adverso en la Zona Campeonato, con dos derrotas consecutivas, Douglas Haig atraviesa un momento delicado y su entrenador, Adrián Aranda lo sabe: si no gana el próximo domingo ante San Martín de Formosa, dará un paso al costado. Mientras tanto, el grupo se mantiene unido y uno de sus referentes, Agustín Pezzi , transmitió un mensaje esperanzador de cara a lo que viene.

Douglas Haig no levanta cabeza: perdió en Chivilcoy ante Gimnasia

"Me juego esta última posibilidad"

Adrián Aranda habló con La Gloria o Devoto y fue contundente sobre su continuidad: “No es porque no tenga ganas, ni porque me quiera ir. Todavía falta mucho torneo, pero me juego internamente esta última posibilidad”.