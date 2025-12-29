lunes 29 de diciembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Doble sold out: Lali Espósito agotó las entradas de los dos River Plate que anunció para 2026

    La reina del pop local Lali Espósito se consolida como la artista de su generación más convocante y como una referente para sus colegas.

    29 de diciembre de 2025 - 18:01
    Lali Espósito llenó cinco Vélez y el Estadio de River Plate la recibirá en 2026.&nbsp;

    Lali Espósito llenó cinco Vélez y el Estadio de River Plate la recibirá en 2026. 

    DIB

    Lali Espósito volvió a marcar un récord histórico: agotó las entradas para los dos shows que anunció para junio en el Estadio de River Plate en cuestión de horas y confirmó, una vez más, su lugar indiscutido como la reina del pop argentino.

    Con estas dos primeras fechas confirmadas, Lali se prepara para una ofrecer fiesta musical sin precedentes, luego de los cinco Vélez que llenó este 2025, al que asistieron 200.000 personas.

    Lali Espósito alcanzó el Top 5 Global de Spotify

    En esas históricas presentaciones, la artista presentó su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que ya supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se consolidó como el disco argentino más vendido del año.

    Con el doble sold out en River, Lali consolida su liderazgo en la escena pop y eleva la vara de los grandes shows en la Argentina. (DIB)

    Temas
