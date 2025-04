Día del Trabajo: memoria viva de las luchas que forjaron derechos

A pesar de los cambios, la esencia del 1° de mayo sigue vigente: el reconocimiento de que los derechos conquistados no fueron concesiones, sino frutos de largas luchas, y que el trabajo sigue siendo, para millones de personas, un pilar de dignidad, identidad y futuro.

En distintos países, la fecha se vive de diversas maneras: con marchas, actos sindicales, ferias de trabajo, homenajes o jornadas de reflexión. En algunos casos, se combina con reclamos salariales y demandas por mejores condiciones en contextos de inflación o crisis económica. En otros, se celebra el progreso alcanzado en la inclusión laboral y el acceso a nuevos derechos.

El acto en Pergamino

En Pergamino, como cada año, se llevará adelante el tradicional acto conmemorativo. Será hoy, a las 11:00, en el monolito de los trabajadores ubicado en la intersección de las calles Alsina y Sarmiento. Convocan la CGT Regional Pergamino, liderada por Claudio Schiavoni; la CTA de los Trabajadores, encabezada por Melisa Samitier; y la CTA Autónoma, conducida por Antonio Navarro.

Acto Día del Trabajo en el monolito.jpg Como en cada 1º de mayo, en Pergamino, el acto será en el monolito de los trabajadores de avenida Alsina y Sarmiento. LA OPINION

En diálogo con LA OPINIÓN, Claudio Schiavoni expresó el significado de esta fecha en el contexto actual: “La premisa es la de siempre. Hoy tenemos un montón de problemas: despidos, cierres de fábricas, cantidad de cosas que van de la mano de las leyes de la ley básica y de todo el desastre económico que tiene este país. No se recupera nada. Y en vez de recuperar, va dejando trabajadores en la calle. Esta es la idea del gobierno: la reestructuración y el achique que lleva a la pérdida de puestos de trabajo”.

Respecto a la situación de los trabajadores, Schiavoni señaló: “Las empresas también tienen cantidades de problemas. La premisa es luchar. El paro del otro día fue contundente, aunque no lo quieran reconocer. Nosotros lo sabemos, tenemos los números. El que no pudo parar, apoyaba igual, pero no podía porque le descontaban del sueldo, y hoy si te sacan plata no llegás a fin de mes".

El dirigente también habló de la magnitud del reclamo: "Se hicieron asambleas, hubo paro en el Parque Industrial, hubo un acatamiento impresionante. Este paro no fue contra las empresas, fue contra una política que nos está destruyendo, destruye a la industria y a todos los trabajadores".

Mirando hacia adelante, Schiavoni advirtió: "Con este acuerdo con el Fondo, sabemos lo que viene. No hace falta hablar mucho. Sabemos que va a haber muchas medidas, mucha gestión y mucha acción, siempre bajo nuestro lema de mantener la pasividad, buscando que el Gobierno escuche, aunque nunca lo hizo. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre hicimos: buscar la dignidad de los trabajadores y accionar mientras nos vayan dejando espacio”.

Finalmente, envió un saludo a todos los trabajadores y los convocó a reflexionar sobre el verdadero sentido de este 1° de mayo: “Es un día de conmemoración, de lucha, de memoria y de futuro”.