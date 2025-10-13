Día del Psicólogo: una profesión que acompaña, escucha y transforma

Fernando Bevacqua, presidente del Colegio de Psicólogos de nuestra ciudad, destacó el compromiso profesional y el valor social de la Psicología.

Esta fecha reconoce la actividad y la importancia de los profesionales de la salud mental en relación con el bienestar y la superación de los individuos.

En 1974, en la ciudad de Córdoba, se realizó el primer Encuentro Nacional de Psicólogos impulsado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (COPRA). Ese hecho marcó un antes y un después en la historia de la profesión y dio origen a la conmemoración del Día del Psicólogo , cada 13 de octubre.

Más de cinco décadas después, la fecha invita a reflexionar sobre el papel central que ocupan estos profesionales en una sociedad atravesada por el estrés, la incertidumbre y las consecuencias emocionales de los tiempos recientes.

La salud mental es un componente esencial del bienestar general. Involucra el equilibrio emocional, psíquico y social necesario para afrontar los desafíos de la vida cotidiana.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece un trastorno mental, lo que representa el 15% de la carga mundial de enfermedad en ese grupo etario. En este contexto, el rol del psicólogo se vuelve crucial: acompañar, orientar y ayudar a comprender lo que muchas veces no se logra poner en palabras.

Los efectos de la pandemia aún se perciben especialmente entre los más jóvenes, quienes sufrieron las consecuencias del aislamiento y la falta de socialización durante etapas clave de su desarrollo. Los profesionales de la psicología fueron —y siguen siendo— una pieza clave en ese proceso de recuperación emocional.

Nuevos desafíos: entre la tecnología y la empatía

La psicología, como ciencia y profesión, ha evolucionado de manera constante. En los últimos años, la digitalización de la salud mental abrió las puertas a la telepsicología y a la terapia en línea. Estas herramientas ampliaron el acceso a la atención, pero también plantean interrogantes sobre la confidencialidad, la ética profesional y la calidad del vínculo terapéutico en entornos virtuales.

A su vez, el aumento de la demanda de atención psicológica tras la pandemia generó nuevos retos: más casos de ansiedad, depresión y estrés, y la necesidad de cuidar también el bienestar emocional de los propios terapeutas.

En medio de este panorama, la psicología continúa expandiéndose hacia nuevos horizontes. La neuropsicología, la psicología positiva y la psicología del bienestar organizacional son algunos de los campos que ganan relevancia, ofreciendo oportunidades de especialización e innovación.

Una profesión que deja huella

El Día del Psicólogo es mucho más que una efeméride: es una oportunidad para reconocer a quienes, desde la escucha y la empatía, ayudan a sanar, comprender y transformar la vida de las personas. Porque cuidar la salud mental también es cuidar la salud de toda una comunidad.

La palabra del presidente del Colegio de Psicólogos de Pergamino

En el marco del Día del Psicólogo, el presidente del Colegio de Psicólogos de Pergamino, Fernando Bevacqua, reflexionó sobre el rol de la institución y el compromiso que implica ejercer la profesión en el contexto actual.

“El Colegio de Psicólogos es un espacio de representación y de pertenencia. Es el lugar donde se promueven las buenas prácticas, el cuidado profesional y la formación continua. Desde aquí trabajamos para fortalecer la identidad de nuestros matriculados, generar convenios con obras sociales, y sostener una oferta permanente de posgrados que amplíen las posibilidades de desarrollo académico y clínico”, expresó Bevacqua.

Además, destacó la importancia de acercar la Psicología a la comunidad: “Contamos con un programa de atención que busca llegar a diferentes sectores de la población con prácticas cuidadas y supervisadas por profesionales del Colegio. Creemos que es una forma concreta de aportar a la salud mental desde una perspectiva accesible y responsable”.

Finalmente, el titular de la institución dejó un mensaje a sus colegas en esta fecha especial: “Quiero saludar a todos los psicólogos y psicólogas que, desde distintos ámbitos, contribuyen a un modelo de salud mental integral, ético y comprometido. En este día, reafirmamos la importancia de encontrarnos, debatir y fortalecer la pertenencia a un colectivo que tiene como eje el cuidado, la formación y la responsabilidad profesional. Que sigamos construyendo juntos una Psicología con identidad y con sentido social”.