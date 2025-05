Día del Hincha de Douglas Haig: el 6 de mayo, una fecha para siempre roja y negra

Carlos López, una vida junto a Douglas

Hablar de hinchas es hablar de Carlos López. Conocido como “Pajita” en las calles de Pergamino, es un símbolo viviente del amor por Douglas. Estuvo aquel 6 de mayo en Rosario, como estuvo siempre, siguiendo a su querido club.

En diálogo con LA OPINIÓN, recuerda: “Si hay un día que me quedó grabado para siempre es ese. Salí en auto desde Pergamino y pasé a buscar a mi hijo que vivía en Rosario. Al llegar al Parque Independencia, las filas de hinchas eran interminables. Me emocioné, empecé a cantar… sentí que vivía algo histórico. Ya dentro del Coloso, me senté en un tapial y miré hacia la entrada: la marea rojinegra no terminaba más. Fue algo que jamás habíamos vivido. Y coronarlo con una victoria fue simplemente perfecto. Todavía lo recuerdo y se me pone la piel de gallina”.

Fogonero desde la cuna

"Pajita" asegura que su amor por Douglas nació el mismo días que él: un 26 de marzo de 1965. “Desde ese instante, el club fue parte de mi ADN. Mis padres trabajaban todo el día, así que me cuidaban mis abuelos. Y fue mi abuelo, hincha de ley desde la fundación misma del club, quien me transmitió esta pasión. Su lugar en el mundo era el club, y su mayor alegría era llevarme con él. Así empezó todo”, relata.

Cada ascenso, una historia que no se olvida

La primera vez que el “Rojinegro” logró coronarse y jugar en la segunda categoría del fútbol argentino fue en el año 1986: “Hay partidos que quedan marcados en el alma. Uno de ellos fue la final con Olimpo, ese ascenso tan sufrido contra un equipo casi de Primera. Ganar allá, volver con la gloria, y encontrarse con Pergamino volcada a la calle en una caravana que salía de la sede y llegaba hasta la rotonda de Rojas fue inolvidable”, cuenta López, que también se refiere a otro recordado partido, el triunfo contra La Emilia que le dio a Douglas el ascenso al Torneo Argentino A en 2010 como un “hecho que parecía imposible en aquel momento”. Además, se emociona al hablar de aquel 14 de mayo de 2012 cuando, luego de la hazaña en Rosario, el entonces equipo de Omar Jorge se consagró ante Crucero del Norte en el estadio Miguel Morales y, nuevamente, subió a la Primera B Nacional: “Fue uno de los partidos que no se borran jamás”.

Una identidad forjada en rojo y negro

Para “Pajita”, el Milan de Pergamino no es sólo un club. Es su identidad: “Douglas fue, es y será una prioridad. Suspendí estudios, elegí trabajos que me permitieran seguirlo, y nunca me perdí un partido de local. Porque Douglas no es sólo una camiseta: es parte de mi historia, de mi familia, de lo que soy", sostiene.