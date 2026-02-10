martes 10 de febrero de 2026
    • Incidentes en la noche de San Nicolás: menores vandalizan el Anfiteatro y preocupan a vecinos

    Un grupo de menores rompió asientos y amenazó con daños mayores en la Costanera Baja de San Nicolás; vecinos registraron los hechos y la policía intervino.

    10 de febrero de 2026 - 09:54
    Durante la noche de este lunes, un vecino de la ciudad registró a un grupo de aproximadamente cuatro menores mientras provocaban destrozos en la Costanera Baja.

    El Norte

    Durante la noche del lunes, un grupo de cuatro menores fue registrado mientras provocaba destrozos e incidentes en la Costanera Baja de la ciudad de San Nicolás. Los jóvenes, que según testigos no superan los 13 años, rompieron asientos del Anfiteatro y arrojaron objetos, generando preocupación entre vecinos y transeúntes que presenciaron los hechos.

    Por la cuarta fecha de la Copa Federación, Somisa de local le ganó por goleada a 12 de Octubre por 5 a 1 y se clasificó a la siguiente ronda.

    Ya está en funcionamiento la ahora llamada Avenida del Río, cuyas calles Colón y Aguiar pasaron a ser doble mano, no permitiendo el estacionamiento en toda la traza que va desde León Guruciaga hasta Falcón. 

    Imágenes que muestran los destrozos en la Costanera

    Un vecino logró registrar el momento exacto en que los menores causaban daños en las escalinatas del Anfiteatro. En las imágenes se observa cómo los asientos de madera son destruidos mientras los jóvenes insultan y arrojan objetos propios del lugar. La viralización de estos videos en redes sociales generó indignación entre la comunidad.

    Intervención policial y denuncia de vecinos

    Ante la situación, se dio aviso a la Policía, que se presentó en el lugar para contener a los menores y evaluar los daños. Los vecinos presentes expresaron su preocupación por la repetición de episodios similares y solicitaron mayor vigilancia en la zona. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables y tomar medidas preventivas.

    Riesgo de daños mayores en la Costanera

    Durante el episodio, los menores habrían manifestado su intención de romper el Puente de los Deseos, que conecta con la guardería náutica. Este tipo de amenazas genera alarma en la comunidad y plantea la necesidad de reforzar la seguridad en espacios públicos y recreativos, evitando que se repitan hechos vandálicos que afectan a todos los vecinos.

    Embed - Diario EL NORTE on Instagram: "Destrozos en la Costanera Alta: registraron a un grupo de menores rompiendo asientos del Anfiteatro Durante la noche de este lunes, un vecino de la ciudad registró a un grupo de aproximadamente cuatro niños menores mientras provocaban destrozos en la Costanera Alta. El episodio ocurrió en las escalinatas del Anfiteatro, donde se observa cómo rompen los asientos de madera del lugar. Según indicó a EL NORTE, los menores —que tendrían menos de 13 años de edad— insultaban y arrojaban objetos propios del sector, generando daños y amenazas. Ante la situación, se dio aviso a la Policía para que intervenga en el lugar. Además, los nenes habrían manifestado su intención de romper el Puente de los Deseos que cruza la guardería náutica, lo que fue mencionado durante el episodio registrado. 336-4115909 podés enviarnos información, imágenes y videos Más información en www.diarioelnorte.com.ar"
    View this post on Instagram

