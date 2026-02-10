Incidentes en la noche de San Nicolás: menores vandalizan el Anfiteatro y preocupan a vecinos

Embed - Diario EL NORTE on Instagram: "Destrozos en la Costanera Alta: registraron a un grupo de menores rompiendo asientos del Anfiteatro Durante la noche de este lunes, un vecino de la ciudad registró a un grupo de aproximadamente cuatro niños menores mientras provocaban destrozos en la Costanera Alta. El episodio ocurrió en las escalinatas del Anfiteatro, donde se observa cómo rompen los asientos de madera del lugar. Según indicó a EL NORTE, los menores —que tendrían menos de 13 años de edad— insultaban y arrojaban objetos propios del sector, generando daños y amenazas. Ante la situación, se dio aviso a la Policía para que intervenga en el lugar. Además, los nenes habrían manifestado su intención de romper el Puente de los Deseos que cruza la guardería náutica, lo que fue mencionado durante el episodio registrado. 336-4115909 podés enviarnos información, imágenes y videos Más información en www.diarioelnorte.com.ar"

