martes 10 de febrero de 2026
    • San Nicolás se prepara para la X edición del Festival RICO: gastronomía y cultura en la Costanera

    Del 13 al 16 de febrero, vecinos y turistas vivirán cuatro días de gastronomía, shows en vivo y actividades familiares en San Nicolás.

    10 de febrero de 2026 - 19:00
    Del 13 al 16 de febrero, el Paseo del Empedrado de la Costanera será nuevamente el escenario de una de las propuestas gastronómicas y culturales más esperadas del verano: la décima edición del Festival RICO.

    Durante cuatro días, los principales restaurantes de San Nicolás desplegarán lo mejor de su cocina en espacios al aire libre. Los asistentes podrán recorrer distintos puestos, probar platos innovadores y clásicos de la región, y vivir una experiencia única que combina la calidad gastronómica con el entorno natural del río Paraná. El festival invita a redescubrir la ciudad a través de los sabores.

    Shows y actividades para toda la familia

    Además de la oferta gastronómica, el Festival RICO contará con espectáculos en vivo que incluirán música, danza y otras presentaciones culturales. Se prevén actividades especialmente pensadas para los más chicos, garantizando que toda la familia disfrute de la propuesta. La combinación de entretenimiento y gastronomía convierte al evento en un plan ideal para el verano.

    San Nicolás, destino regional del verano

    Con diez ediciones que lo respaldan, el Festival RICO se consolida como un referente regional, atrayendo año tras año a miles de visitantes. La iniciativa no solo destaca la riqueza gastronómica de la ciudad, sino que también potencia su perfil cultural y turístico, posicionando a San Nicolás como un destino ineludible para quienes buscan experiencias al aire libre y propuestas de calidad durante la temporada estival.

    Temas
