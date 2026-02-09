lunes 09 de febrero de 2026
    • Copa Federación: el conjunto de San Nicolás Somisa Club goleó a 12 de Octubre y aseguró su clasificación

    El equipo de San Nicolás se impuso 5 a 1 como local por la cuarta fecha, fue líder del grupo y avanzó de ronda con goles de Sawicz y Pérez, ambos por duplicado.

    9 de febrero de 2026 - 18:02
    Por la cuarta fecha de la Copa Federación, Somisa de local le ganó por goleada a 12 de Octubre por 5 a 1 y se clasificó a la siguiente ronda.

    Por la cuarta fecha de la Copa Federación, Somisa de local le ganó por goleada a 12 de Octubre por 5 a 1 y se clasificó a la siguiente ronda.

    El Norte

    Somisa Club dio una muestra de contundencia y fútbol al golear 5 a 1 a 12 de Octubre en condición de local, por la cuarta fecha de la Copa Federación. Con una actuación sólida y eficaz, el conjunto de San Nicolás aseguró su clasificación a la próxima instancia y quedó como único líder del grupo.

    Ya está en funcionamiento la ahora llamada Avenida del Río, cuyas calles Colón y Aguiar pasaron a ser doble mano, no permitiendo el estacionamiento en toda la traza que va desde León Guruciaga hasta Falcón. 

    San Nicolás: Colón y Aguiar ya funcionan en doble mano y rige la prohibición de estacionamiento
    De acuerdo con el estudio, se estima que San Nicolás tendrá en diez años 168.406 habitantes, unos 1000 más que los calculados a inicios de 2026.

    San Nicolás crecerá solo 0,6% en diez años, según proyecciones del Indec

    Somisa Club fue superior y liquidó el partido desde el inicio

    El equipo dirigido por Emanuel “Chacho” Ojeda asumió el protagonismo desde el arranque, abrió la cancha y explotó las falencias defensivas del rival. A los 16 minutos, Nicanor Sawicz abrió el marcador y luego amplió la ventaja con un verdadero golazo. Cristian Pérez, de cabeza, completó un primer tiempo demoledor.

    Goleada, expulsiones y penal atajado en el complemento

    En el segundo tiempo, Somisa mantuvo la intensidad y aumentó la diferencia con goles de Traverso y nuevamente Cristian Pérez. Con el resultado definido, llegaron las expulsiones de Galván y Farrington, y el arquero Retamar evitó una diferencia mayor al atajarle un penal a Sawicz.

    Somisa líder del grupo y clasificado a la próxima ronda

    Con este triunfo, Somisa alcanzó los 7 puntos y garantizó su pase a la siguiente fase de la Copa Federación. En la próxima fecha tendrá jornada libre y cerrará la zona como visitante ante Paraná de San Pedro, mientras que 12 de Octubre buscará despedirse con un mejor resultado.

