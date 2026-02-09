Copa Federación: el conjunto de San Nicolás Somisa Club goleó a 12 de Octubre y aseguró su clasificación

Por la cuarta fecha de la Copa Federación, Somisa de local le ganó por goleada a 12 de Octubre por 5 a 1 y se clasificó a la siguiente ronda. El Norte

Somisa Club dio una muestra de contundencia y fútbol al golear 5 a 1 a 12 de Octubre en condición de local, por la cuarta fecha de la Copa Federación. Con una actuación sólida y eficaz, el conjunto de San Nicolás aseguró su clasificación a la próxima instancia y quedó como único líder del grupo.

Somisa Club fue superior y liquidó el partido desde el inicio El equipo dirigido por Emanuel “Chacho” Ojeda asumió el protagonismo desde el arranque, abrió la cancha y explotó las falencias defensivas del rival. A los 16 minutos, Nicanor Sawicz abrió el marcador y luego amplió la ventaja con un verdadero golazo. Cristian Pérez, de cabeza, completó un primer tiempo demoledor.

Goleada, expulsiones y penal atajado en el complemento En el segundo tiempo, Somisa mantuvo la intensidad y aumentó la diferencia con goles de Traverso y nuevamente Cristian Pérez. Con el resultado definido, llegaron las expulsiones de Galván y Farrington, y el arquero Retamar evitó una diferencia mayor al atajarle un penal a Sawicz.

Somisa líder del grupo y clasificado a la próxima ronda Con este triunfo, Somisa alcanzó los 7 puntos y garantizó su pase a la siguiente fase de la Copa Federación. En la próxima fecha tendrá jornada libre y cerrará la zona como visitante ante Paraná de San Pedro, mientras que 12 de Octubre buscará despedirse con un mejor resultado.

