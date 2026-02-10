Santiago Passaglia tras los destrozos en San Nicolás: "Apoyo la baja de la edad de imputabilidad"

Durante la noche del lunes, un vecino de San Nicolás registró en video a un grupo de seis menores de edad mientras provocaban destrozos en la zona de la Costanera Alta.

Durante la noche del lunes, un grupo de seis menores protagonizó destrozos en las escalinatas del Anfiteatro de la Costanera de San Nicolás . Los hechos, que quedaron registrados en video por vecinos , incluyeron la rotura de asientos de madera y amenazas hacia transeúntes, provocando la inmediata intervención de la Policía local.

Incidentes en la noche de San Nicolás: menores vandalizan el Anfiteatro y preocupan a vecinos

El video registrado por un vecino muestra a los seis menores arrojando objetos y rompiendo parte de las instalaciones del Anfiteatro de la Costanera Alta. Según detallaron testigos, los jóvenes insultaban y amenazaban mientras causaban daños materiales, incluso manifestando su intención de afectar el Puente de los Deseos.

La Policía acudió al lugar tras la denuncia, logrando identificar a cada uno de los involucrados. Dos de ellos tienen 8 años y el resto 10, 11, 12 y 14, de acuerdo con la información oficial.

Tras los hechos, el intendente Santiago Passaglia publicó un video en sus redes sociales donde se refirió a la situación. “Primero que ya fueron individualizados por la policía, sabemos quiénes son y dónde viven. Segundo, estoy muy a favor de la baja de la edad de imputabilidad, y tercero que todos estos destrozos se van a hacer cargo los padres irresponsables”, sostuvo.

El jefe comunal dejó en claro que considera necesaria una revisión de la legislación vigente para abordar casos de menores involucrados en delitos de manera más estricta, resaltando la importancia de la responsabilidad familiar en estos episodios.

Responsabilidad de los padres y medidas de prevención

Passaglia enfatizó que los padres de los menores deberán afrontar los costos de reparación de los daños materiales. Además, aseguró que desde el municipio se reforzarán las medidas de vigilancia y control en espacios públicos, buscando prevenir futuros incidentes y proteger a la comunidad.

La situación generó amplio debate en la ciudad sobre el comportamiento de los jóvenes y las políticas locales en torno a la seguridad y la imputabilidad, temas que se mantienen en la agenda de las autoridades y vecinos.