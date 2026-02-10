martes 10 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Santiago Passaglia tras los destrozos en San Nicolás: "Apoyo la baja de la edad de imputabilidad"

    El intendente de San Nicolás confirmó que los menores que dañaron el Anfiteatro fueron identificados y sus padres deberán responder por los daños.

    10 de febrero de 2026 - 13:30
    Durante la noche del lunes, un vecino de San Nicolás registró en video a un grupo de seis menores de edad mientras provocaban destrozos en la zona de la Costanera Alta.&nbsp;

    Durante la noche del lunes, un vecino de San Nicolás registró en video a un grupo de seis menores de edad mientras provocaban destrozos en la zona de la Costanera Alta. 

    Google

    Durante la noche del lunes, un grupo de seis menores protagonizó destrozos en las escalinatas del Anfiteatro de la Costanera de San Nicolás. Los hechos, que quedaron registrados en video por vecinos, incluyeron la rotura de asientos de madera y amenazas hacia transeúntes, provocando la inmediata intervención de la Policía local.

    Lee además
    Durante la noche de este lunes, un vecino de la ciudad registró a un grupo de aproximadamente cuatro menores mientras provocaban destrozos en la Costanera Baja.

    Incidentes en la noche de San Nicolás: menores vandalizan el Anfiteatro y preocupan a vecinos
    Por la cuarta fecha de la Copa Federación, Somisa de local le ganó por goleada a 12 de Octubre por 5 a 1 y se clasificó a la siguiente ronda.

    Copa Federación: el conjunto de San Nicolás Somisa Club goleó a 12 de Octubre y aseguró su clasificación

    Destrozos en el Anfiteatro de la Costanera: menores identificados

    El video registrado por un vecino muestra a los seis menores arrojando objetos y rompiendo parte de las instalaciones del Anfiteatro de la Costanera Alta. Según detallaron testigos, los jóvenes insultaban y amenazaban mientras causaban daños materiales, incluso manifestando su intención de afectar el Puente de los Deseos.

    La Policía acudió al lugar tras la denuncia, logrando identificar a cada uno de los involucrados. Dos de ellos tienen 8 años y el resto 10, 11, 12 y 14, de acuerdo con la información oficial.

    La postura de Santiago Passaglia sobre la baja de edad de imputabilidad

    Tras los hechos, el intendente Santiago Passaglia publicó un video en sus redes sociales donde se refirió a la situación. “Primero que ya fueron individualizados por la policía, sabemos quiénes son y dónde viven. Segundo, estoy muy a favor de la baja de la edad de imputabilidad, y tercero que todos estos destrozos se van a hacer cargo los padres irresponsables”, sostuvo.

    El jefe comunal dejó en claro que considera necesaria una revisión de la legislación vigente para abordar casos de menores involucrados en delitos de manera más estricta, resaltando la importancia de la responsabilidad familiar en estos episodios.

    Responsabilidad de los padres y medidas de prevención

    Passaglia enfatizó que los padres de los menores deberán afrontar los costos de reparación de los daños materiales. Además, aseguró que desde el municipio se reforzarán las medidas de vigilancia y control en espacios públicos, buscando prevenir futuros incidentes y proteger a la comunidad.

    La situación generó amplio debate en la ciudad sobre el comportamiento de los jóvenes y las políticas locales en torno a la seguridad y la imputabilidad, temas que se mantienen en la agenda de las autoridades y vecinos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Incidentes en la noche de San Nicolás: menores vandalizan el Anfiteatro y preocupan a vecinos

    Copa Federación: el conjunto de San Nicolás Somisa Club goleó a 12 de Octubre y aseguró su clasificación

    San Nicolás: Colón y Aguiar ya funcionan en doble mano y rige la prohibición de estacionamiento

    San Nicolás crecerá solo 0,6% en diez años, según proyecciones del Indec

    San Nicolás: Convocan a una protesta antitherian y, en paralelo, se organiza un encuentro en Plaza Mitre

    Vuelve a San Nicolás "Fototeca va a tu Club", una propuesta de verano para construir memoria colectiva

    San Nicolás: Contra la reforma laboral, la UOM anunció un paro nacional para el miércoles

    Organizan un encuentro therian en San Nicolás y convocan a una juntada abierta en Plaza Mitre

    San Nicolás: Murió Leandro Gorgone tras ser atropellado por un camión en la Ruta 15 de Uruguay

    San Nicolás: El obispo cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y afirmó que "se encarcela a la pobreza"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Durante la noche de este lunes, un vecino de la ciudad registró a un grupo de aproximadamente cuatro menores mientras provocaban destrozos en la Costanera Baja.

    Incidentes en la noche de San Nicolás: menores vandalizan el Anfiteatro y preocupan a vecinos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los clubes e instituciones tendrán a su cargo la organización de las cantinas y ventas de espuma, con el propósito de recaudar fondos para sus actividades.

    Ramallo y Villa Ramallo: Febrero a todo ritmo, se preparan los Carnavales 2026
    Autoridades del Comando de Patrulla Rural mantuvieron este lunes por la mañana una reunión en la Sociedad Rural de San Pedro junto a representantes de la entidad y del Foro de Seguridad Rural Argentino, en el marco de la creciente preocupación por los hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas en la región.

    Seguridad rural en San Pedro: Comando de Patrulla se reúne con Sociedad Rural

    Juan Manuel Rico Zini remarcó la importancia de que parte de los cadetes egresados en nuestra ciudad retornen a Pergamino.

    Rico Zini: "La seguridad es un tema sensible y la Provincia debe cumplir su compromiso con Pergamino"

    El final olímpico de voleibol que cambió el enfoque de la defensa

    El final olímpico de voleibol que cambió el enfoque de la defensa

    Un toro de raza Murray Grey criado en el Sudoeste Bonaerense fue distinguido como Campeón del Mundo en una competencia internacional que reunió a los mejores ejemplares de la raza.

    Histórico: un toro bonaerense de la raza Murray Grey se consagró campeón mundial