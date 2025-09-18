jueves 18 de septiembre de 2025
    • Detuvieron en San Nicolás a un joven con una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo

    Un joven de 22 años fue aprehendido en San Nicolás cuando conducía una Zanella AR 250cc con pedido de secuestro activo por una causa de estafa.

    18 de septiembre de 2025 - 11:20
    Detuvieron a un joven en San Nicolás con una motocicleta que tenia pedido de secuestro

    LaOpinion

    En un operativo realizado en la intersección de Esquiú y Garibaldi, personal de la Policía de San Nicolás aprehendió a un joven de 22 años el cual se encontraba circulando a bordo de una motocicleta Zanella AR 250cc, y se intentó identificar los datos del rodado.

    Secuestro de la motocicleta al comprobar que era robada

    Al verificar los datos del rodado, se constató que sobre la moto pesaba un pedido de secuestro activo, emitido el 1° de mayo de 2025 por la UFI N° 13, en el marco de una causa por estafa.

    Por disposición del magistrado interviniente, se cumplimentaron las notificaciones de los artículos 60 y 161 del Código Procesal Penal, quedando las actuaciones a cargo del Destacamento Coviccos.

