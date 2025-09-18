Detuvieron en San Nicolás a un joven con una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo

Detuvieron a un joven en San Nicolás con una motocicleta que tenia pedido de secuestro LaOpinion

En un operativo realizado en la intersección de Esquiú y Garibaldi, personal de la Policía de San Nicolás aprehendió a un joven de 22 años el cual se encontraba circulando a bordo de una motocicleta Zanella AR 250cc, y se intentó identificar los datos del rodado.

Secuestro de la motocicleta al comprobar que era robada Al verificar los datos del rodado, se constató que sobre la moto pesaba un pedido de secuestro activo, emitido el 1° de mayo de 2025 por la UFI N° 13, en el marco de una causa por estafa.

Por disposición del magistrado interviniente, se cumplimentaron las notificaciones de los artículos 60 y 161 del Código Procesal Penal, quedando las actuaciones a cargo del Destacamento Coviccos.

