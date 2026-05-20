Un jubilado de 78 años se quitó la vida tras atravesar una larga enfermedad oncológica

Un jubilado de 78 años se quitó la vida este martes por la mañana en una vivienda de calle El Jilguero al 600, en Pergamino, en un dramático episodio que conmocionó a sus familiares. De acuerdo con la información policial y judicial, el hombre atravesaba una profunda depresión vinculada a una enfermedad oncológica que padecía desde hacía seis años.

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El lamentable episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle El Jilguero al 600. Personal del Comando de Patrulla fue convocado alrededor de las 7:40 luego de un llamado de emergencia que alertaba sobre una situación crítica dentro del domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el hijo de la víctima, un hombre de 40 años, quien relató que al salir hacia el patio de la vivienda encontró a su padre suspendido mediante un cable atado al cuello y sujeto a una escalera metálica.

Según expresó ante los uniformados, inmediatamente cortó el cable y trasladó a su progenitor hasta una cama de la vivienda mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.

Enfermedad y depresión

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el fallecimiento del jubilado. La familia indicó que el hombre padecía cáncer desde el año 2020 y que esa enfermedad había derivado en un cuadro depresivo de larga duración.

Fuentes de la investigación señalaron que no se detectaron signos de violencia ajenos al hecho, por lo que desde un primer momento la causa fue caratulada judicialmente como “Suicidio”.

La intervención quedó a cargo de la Fiscalía 5 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes y el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Hospital San José para la operación de autopsia.

Autopsia judicial realizada

La autopsia se realizó durante la mañana de este martes y estuvo a cargo de la médica policial Daiana Robles. El informe preliminar determinó que la causa del fallecimiento fue “asfixia cerebral por anoxia mecánica por ahorcadura”.

Tras finalizar las diligencias periciales de rigor realizadas por Policía Científica, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las ceremonias fúnebres.

El hecho generó profunda conmoción entre vecinos del sector residencial, donde la víctima residía junto a integrantes de su familia.