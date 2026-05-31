Los delitos en Pergamino cayeron al nivel más bajo en dos décadas: qué dicen los números y qué los explica

Los robos bajaron un 31% en un año y la brecha con departamentos similares se amplió. Los datos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires muestran que el Departamento Judicial de Pergamino cerró 2025 con 9.179 Investigaciones Penales Preparatorias, el indicador oficial de hechos delictivos registrados.

Es el número más bajo desde que comenzó la serie histórica disponible, en 2007, y representa una caída del 13,4% respecto a 2023. No es un dato aislado: es el tercer año consecutivo de descenso y consolida una tendencia que contrasta con la evolución de otros departamentos judiciales de la provincia.

Las Investigaciones Penales Preparatorias son el registro formal con el que el sistema judicial contabiliza los hechos delictivos denunciados e investigados. No equivalen exactamente a delitos cometidos —hay hechos que no se denuncian y otros que se investigan sin que haya condena— pero son el indicador más estandarizado y comparable disponible para medir la evolución de la conflictividad en cada jurisdicción. Su uso es estándar en los análisis de seguridad pública en la Argentina.

La caída por tipo de delito

El descenso no fue parejo en todas las categorías, pero fue generalizado. Los robos cayeron un 31,2% entre 2024 y 2025: de 1.145 casos a 788, el nivel más bajo en toda la serie disponible desde 2012. El robo calificado con uso de arma bajó un 24,2%, el hurto de vehículos un 23,6% y el robo calificado en otras modalidades un 27,9%.

El hurto, que es el delito de mayor volumen en la estadística local, también registró una caída del 13,2%: pasó de 1.105 casos en 2024 a 959 en 2025. Para encontrar un número similar hay que remontarse a 2020, un año excepcional marcado por el aislamiento obligatorio por la pandemia, cuando los hurtos bajaron a 911.

El único indicador que mostró un aumento fue el homicidio: pasó de 1 caso en 2024 a 3 en 2025. Se trata de números absolutos muy bajos que deben leerse con cautela estadística —la variación porcentual es engañosa cuando los valores base son tan pequeños— pero que no dejan de ser el único dato en rojo de la tabla. Los casos de abuso sexual con acceso carnal se mantuvieron prácticamente estables: 20 en 2024 y 21 en 2025.

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Cómo se compara Pergamino con departamentos similares

La comparación con otros departamentos judiciales de la provincia agrega perspectiva. San Nicolás, cuyo Partido tiene una población similar a Pergamino, registró 21.607 IPP en 2025: más del doble. Junín, otro departamento comparable en términos demográficos y económicos, alcanzó las 13.494 IPP en el mismo período, un 47% más que Pergamino.

Lo relevante no es solo el número absoluto sino la tendencia. Mientras Pergamino bajó de 10.603 IPP en 2023 a 9.179 en 2025, San Nicolás subió de 22.396 a 23.278 entre 2023 y 2024 antes de bajar a 21.607 en 2025, y Junín pasó de 14.423 a 13.494 con una caída proporcionalmente menor a la de Pergamino. La brecha entre los tres departamentos, medida en términos relativos, se amplió en favor de Pergamino durante el trienio.

Si se amplía la comparación a departamentos más grandes, los contrastes son aún más marcados. La Plata registró 89.762 IPP en 2025, Mar del Plata 55.783 y La Matanza 84.396. Estos departamentos tienen poblaciones y complejidades urbanas incomparables con Pergamino, pero sirven para mostrar que la tendencia decreciente local no es necesariamente un fenómeno provincial generalizado.

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La perspectiva de largo plazo

El pico histórico de Pergamino en esta serie se registró en 2016, con 10.818 IPP. Desde entonces la evolución fue irregular: hubo descensos en 2017, 2018 y 2019, un rebote en 2021 y 2022, y una caída sostenida desde 2023. El valor de 2025 no solo es el más bajo de los últimos años sino que se acerca a los registros de la primera mitad de la serie, cuando la ciudad tenía menos población y el sistema de registro era diferente.

Ese contexto importa: una parte de la caída en los números puede explicarse por cambios en los patrones de denuncia o en los criterios de registro, no necesariamente por una reducción equivalente en los hechos reales. Los especialistas en seguridad advierten siempre sobre esa limitación de las estadísticas judiciales. Dicho eso, cuando la caída es sostenida durante tres años y se verifica en casi todas las categorías de delito, resulta difícil atribuirla exclusivamente a factores estadísticos.

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La tecnología como variable

En los últimos años, el municipio de Pergamino incorporó un conjunto de herramientas tecnológicas orientadas a la prevención del delito y al apoyo a las fuerzas de seguridad: sistemas de videovigilancia con cámaras distribuidas en puntos estratégicos, lectores de patentes que permiten identificar vehículos en tiempo real, drones para monitoreo de espacios públicos, sistemas de inteligencia artificial aplicados al análisis de imágenes y patrones de circulación y por supuesto el programa "Ojos en Alerta". A esto se sumó la incorporación de personal en zonas de alta concurrencia pública.

No existe una forma estadísticamente rigurosa de atribuir la caída en los delitos exclusivamente a estas inversiones, ya que múltiples variables inciden simultáneamente en los indicadores de seguridad: factores económicos, demográficos, cambios en los patrones delictivos, coordinación con la Policía provincial, la fiscalía y el Poder Judicial, entre otros. Sin embargo, la coincidencia temporal entre la profundización de esas inversiones tecnológicas y el descenso sostenido de los indicadores es un dato que merece ser tenido en cuenta en cualquier análisis serio sobre la seguridad en el Partido.