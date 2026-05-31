En el barrio Hernández: una adolescente de 14 años fue brutalmente atacada y amenazada por una pareja

A la adolescente la interceptaron desde atrás una mujer y un varón en inmediaciones del polideportivo del barrio Hernández.

Una adolescente de 14 años permanece internada en el Hospital San José con lesiones de consideración luego de haber sido víctima de un violento ataque ocurrido durante la tarde de este sábado en el barrio Hernández. La menor fue agredida por una joven de 16 años y un sujeto de 18, quienes además la amenazaron para impedir que denunciara lo sucedido ante las autoridades.

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El episodio de violencia ocurrió en inmediaciones del predio polideportivo del barrio José Hernández, en el sector donde antiguamente funcionaba el Matadero Municipal.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, la adolescente caminaba por la zona cuando fue sorprendida desde atrás por los agresores. La emboscada derivó en una brutal agresión física que le provocó lesiones que requirieron asistencia médica e internación.

Según relataron familiares de la víctima, los atacantes la golpearon en distintas partes del cuerpo, principalmente en el pecho, causándole importantes dolencias y un fuerte impacto emocional.

Tras el ataque, la menor logró recibir ayuda y fue trasladada al Hospital San José, donde quedó internada en la sala de Clínica Médica Pediátrica para realizar estudios, controles y seguimiento de su evolución.

Amenazas a la víctima

Además de la agresión física, la adolescente habría recibido amenazas directas por parte de los atacantes.

Siempre según la versión aportada por la familia, los agresores le advirtieron que no realizara ninguna denuncia y que, en caso de hacerlo, sufriría consecuencias aún más graves. El mensaje intimidatorio fue interpretado por los padres como una seria amenaza contra la integridad de la joven.

Esta situación incrementó la preocupación de los familiares, quienes resolvieron avanzar con la presentación formal de la denuncia para que intervengan la Policía y la Justicia.

Las amenazas constituyen un elemento de especial relevancia para los investigadores, ya que podrían derivar en la incorporación de nuevas figuras penales además de las lesiones ocasionadas durante el ataque.

Investigación judicial

La situación ya comenzó a ser analizada por las autoridades judiciales a partir de las actuaciones iniciadas de oficio.

Como la víctima se encuentra internada, los efectivos policiales encargados de la custodia y seguridad del centro asistencial confeccionaron las primeras actuaciones y elevaron un informe a la Fiscalía de turno para poner en conocimiento los hechos.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que durante las primeras horas del lunes profesionales del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes entrevistarán a los padres de la menor para incorporar formalmente sus testimonios y avanzar en la documentación de lo ocurrido.

La declaración de los familiares será clave para reconstruir las circunstancias previas al ataque, identificar posibles antecedentes de conflictos entre las partes y determinar la secuencia completa de los hechos.

Agravante de violencia de género

Uno de los aspectos que también podría ser evaluado durante la investigación es la participación de un hombre de 18 años en la agresión contra una adolescente.

Fuentes judiciales señalaron que, a partir de las características del caso y de la identidad de los involucrados, podrían analizarse eventuales agravantes vinculados a la perspectiva de género, cuestión que dependerá de la prueba reunida y de la calificación legal que adopte la Fiscalía durante el avance de la causa.

Por el momento, la prioridad está centrada en la recuperación de la adolescente y en la obtención de testimonios y elementos de prueba que permitan esclarecer completamente lo sucedido.

Mientras tanto, la joven continúa internada bajo observación médica en el Hospital San José y sus familiares aguardan que la investigación permita determinar responsabilidades por la agresión y las amenazas denunciadas.