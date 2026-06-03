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    • Martín de la Costa sigue elevando su nivel en el tenis de mesa adaptado

    El pergaminense que representa a Banco Provincia TDM alcanzó los cuartos de final en Mercedes y ratificó su crecimiento en el Circuito Nacional de la FATeMA.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    3 de junio de 2026 - 15:40
    Martín de la Costa en acción en el segundo torneo del Circuito Nacional FATeMA.

    Martín de la Costa en acción en el segundo torneo del Circuito Nacional FATeMA.

    BANCO PROVINCIA TDM

    El domingo se disputó en Mercedes el segundo torneo del Circuito Nacional de la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado (FATeMA), una competencia que reunió a destacados exponentes de todo el país y que contó con la participación del pergaminense Martín de la Costa, representante de Banco Provincia TDM.

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    Más allá de no haber alcanzado el podio, el balance fue altamente positivo para el deportista local, quien evidenció una importante evolución en su juego y confirmó el crecimiento que venía mostrando durante los entrenamientos.

    Una sólida fase de grupos

    Desde el inicio de la competencia, De la Costa exhibió un tenis de mesa de alto nivel, sustentado en la paciencia para construir los puntos, el control de los intercambios y una destacada inteligencia táctica.

    El pergaminense consiguió dos victorias contundentes en la fase de grupos y sufrió una sola derrota, resultados que le permitieron avanzar a la instancia eliminatoria. Además de los números, uno de los aspectos más valorados fue la mejora mostrada en distintos aspectos del juego. Con mayor firmeza, variantes tácticas y velocidad de reacción, logró incomodar a sus rivales y competir de igual a igual frente a jugadores de gran experiencia.

    Martín de la Costa 2

    Exigente cruce en cuartos

    En la fase de eliminación directa, el sorteo determinó un duro enfrentamiento frente a Nayla Kuell, una de las jugadoras más destacadas de la categoría. El encuentro respondió a las expectativas y ofreció un alto nivel de juego. De la Costa se mostró competitivo durante todo el partido, buscando constantemente las esquinas de la mesa y sosteniendo una gran intensidad en cada punto.

    Sin embargo, la experiencia de Kuell terminó siendo determinante en los momentos decisivos. La jugadora hizo valer su recorrido competitivo, su control y su capacidad para resolver las situaciones de mayor presión, logrando quedarse con el triunfo y el pasaje a las semifinales.

    Un crecimiento que ilusiona

    Aunque la participación del pergaminense concluyó en cuartos de final, la actuación dejó sensaciones muy alentadoras de cara al futuro. El desempeño en Mercedes ratificó el crecimiento deportivo de De la Costa, quien mostró una versión más completa y madura de su juego, capaz de competir frente a los mejores exponentes del circuito nacional.

    Desde Banco Provincia TDM destacaron el compromiso y la evolución del jugador, que continúa trabajando junto a su entrenador, Mariano Rivero, con el objetivo de seguir creciendo dentro del tenis de mesa adaptado argentino.

    Representando a Pergamino

    La presentación en Mercedes volvió a poner a Pergamino en los primeros planos del tenis de mesa adaptado nacional. Con el respaldo de Banco Provincia TDM, el acompañamiento de sus compañeros y el trabajo constante en cada entrenamiento, Martín de la Costa continúa construyendo su camino deportivo y consolidándose como un rival cada vez más competitivo dentro del Circuito Nacional de la FATeMA.

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