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    • Buscan al prófugo herido tras un feroz tiroteo con policías rurales frente al INTA Pergamino

    Dos sospechosos se enfrentaron a tiros con efectivos del Comando de Patrulla Rural en la Ruta 32, robaron un patrullero y uno quedó internado en terapia intensiva.

    28 de mayo de 2026 - 11:59
    patrullero-comando-patrulla-rural

    Un intenso operativo policial continuaba este jueves en Pergamino para localizar al sospechoso que logró escapar luego de un violento tiroteo con efectivos del Comando de Patrulla Rural sobre la Ruta Provincial 32, frente al predio de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA.

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    Un sospechoso escapó malherido y era seriamente buscado por fuerzas policiales en distintos sectores de la ciudad con rastrillajes en distintos barrios.

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    Aparentemente la joven murió por la descompensación letal sufrida mientras conducía el automóvil Honda City en la ruta provincial 32 en la tarde de este miércoles.

    Una joven de 28 años sufrió una descompensación letal y murió mientras conducía en la ruta 32

    Durante el enfrentamiento un policía resultó herido, los delincuentes robaron un patrullero y uno de ellos terminó internado en grave estado.

    El grave episodio ocurrió en la tarde noche del miércoles, a la altura del kilómetro 12 de la Ruta 32, en cercanías del predio del INTA Pergamino. De acuerdo a la reconstrucción inicial de los investigadores, dos efectivos del Comando de Patrulla Rural interceptaron una motocicleta con dos ocupantes para identificarlos en el marco de un procedimiento preventivo.

    Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, los uniformados comenzaron a requisar a los sospechosos y advirtieron elementos llamativos dentro de una mochila, entre ellos precintos. En ese instante, uno de los sujetos extrajo un arma de fuego y comenzó un intercambio de disparos a muy corta distancia alrededor del móvil policial.

    Uno de los efectivos habría detectado la presencia del arma mientras inspeccionaba la mochila. El compañero del policía, que se encontraba resguardado detrás de la puerta del patrullero mientras intentaba transmitir los datos de identificación por radio, reaccionó rápidamente y efectuó disparos para repeler la agresión.

    En medio del tiroteo, uno de los sospechosos recibió un disparo en el abdomen con orificio de entrada y salida. Sin embargo, los atacantes también lograron efectuar varios disparos y uno de los proyectiles impactó en un efectivo policial, provocándole una lesión superficial en la nuca.

    Fuentes oficiales indicaron que el policía herido alcanzó a advertir a su compañero sobre la lesión mientras continuaban los disparos. En ese momento de confusión, los dos delincuentes aprovecharon para subir al patrullero rural y escapar del lugar a toda velocidad.

    Sin vehículo y herido, el efectivo lesionado fue auxiliado por un automovilista que circulaba por la zona y lo trasladó de urgencia al Hospital San José. Casi al mismo tiempo, ingresó al mismo centro de salud uno de los sospechosos heridos de bala, quien fue derivado directamente al quirófano debido a la gravedad de la lesión abdominal.

    El patrullero robado apareció poco después abandonado en inmediaciones de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), sobre la Ruta 8 y a escasa distancia del hospital. Los investigadores sospechan que familiares o allegados del delincuente herido lo trasladaron por sus propios medios hasta el centro asistencial.

    El sospechoso baleado permanece internado en terapia intensiva con custodia policial, mientras que el efectivo herido se encuentra fuera de peligro. Por estas horas, la Justicia y las fuerzas de seguridad intentan establecer la identidad y el paradero del segundo implicado, quien habría escapado posiblemente herido.

    Durante la madrugada se realizó un allanamiento de urgencia en busca del prófugo y de elementos vinculados al ataque armado, aunque hasta el momento no trascendieron resultados positivos. Los investigadores también trabajan sobre distintos secuestros realizados tanto en la escena del enfrentamiento como en el hospital y en el lugar donde fue hallado el móvil policial abandonado.

    Las declaraciones testimoniales de los dos efectivos involucrados ya fueron incorporadas a la causa y, según fuentes judiciales, ambos relatos coinciden en la secuencia de los hechos y en que los policías repelieron una agresión armada iniciada por los sospechosos.

    La investigación quedó bajo intervención de la Justicia y cuenta con la participación de la Policía Federal Argentina, que trabaja en las pericias balísticas y en el relevamiento de pruebas para reconstruir el enfrentamiento armado ocurrido frente al INTA Pergamino.

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