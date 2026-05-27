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    • Tiros, heridos de gravedad y un patrullero robado tras violento enfrentamiento entre la Policía y sospechosos

    Dos sospechosos se enfrentaron a tiros con policías del Comando Rural, hirieron a un efectivo y escaparon en un móvil policial por la Ruta 32.

    27 de mayo de 2026 - 21:47
    Un sospechoso escapó malherido y era seriamente buscado por fuerzas policiales en distintos sectores de la ciudad con rastrillajes en distintos barrios.

    Un sospechoso escapó malherido y era seriamente buscado por fuerzas policiales en distintos sectores de la ciudad con rastrillajes en distintos barrios.

    LA OPINION

    Un sujeto que se enfrentó a tiros con la Policía está gravemente herido y su cómplice se encuentra prófugo y con probables lesiones de consideración como saldo de un sangriento episodio en la tarde noche de este miércoles en la zona sur.

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    Un violento enfrentamiento armado ocurrido este miércoles por la tarde noche en la zona sur de Pergamino terminó con policías y sospechosos heridos, además del robo de un patrullero del Comando de Patrulla Rural. Los agresores escaparon por la ruta provincial 32 en dirección al Inta y generaron un amplio operativo policial en distintos sectores de la ciudad.

    Tiros en la ruta 32

    El grave episodio de violencia se produjo en las primeras horas de la noche de este miércoles sobre la Ruta Provincial 32, en cercanías del acceso al Inta, camino hacia la ciudad de Salto.

    De acuerdo con los primeros datos conocidos, al menos dos sospechosos protagonizaron un enfrentamiento armado con efectivos policiales en circunstancias que aún son materia de investigación judicial.

    En medio de la balacera, los agresores lograron apoderarse de un móvil policial perteneciente al Comando de Patrulla Rural de Pergamino y escaparon rápidamente de la zona.

    Las comunicaciones internas entre fuerzas de seguridad alertaron sobre la fuga del patrullero identificado como móvil RO 28-277, mientras se desplegaba un amplio operativo cerrojo para intentar interceptarlo.

    Patrullero y fuga

    Según trascendió de fuentes policiales y mensajes internos difundidos entre uniformados, los sospechosos habrían tomado momentáneamente de rehén a un efectivo policial durante la secuencia de extrema tensión.

    Posteriormente abandonaron el móvil sustraído y continuaron la huida a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa gris de tres puertas, que fue detectado por cámaras de seguridad circulando por distintos sectores de Pergamino.

    Los últimos registros indicaban que el vehículo había sido visto desplazándose desde la zona de Pellegrini hacia el sector de Alfonsina Storni y la Ruta Nacional 8.

    La situación generó preocupación y un fuerte despliegue policial en los accesos y corredores viales de la ciudad.

    Heridos del tiroteo

    Como consecuencia del enfrentamiento armado, un efectivo policial sufrió una herida de arma de fuego, aunque las primeras informaciones indicaban que se encontraba fuera de peligro.

    Asimismo, uno de los sospechosos habría recibido al menos tres impactos de bala durante el intercambio de disparos y fue trasladado con lesiones de gravedad.

    Fuentes extraoficiales señalaron que presentaba heridas en la zona del pulmón, riñón y vasos sanguíneos, mientras que otro de los involucrados continuaba siendo intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

    Investigación policial

    Hasta entrada la noche las autoridades mantenían hermetismo sobre los detalles del episodio y la identidad de los involucrados, debido a que la investigación permanecía en pleno desarrollo.

    Personal policial de distintas dependencias participaba de rastrillajes y controles en rutas y caminos rurales para intentar localizar a los sospechosos vinculados al ataque y al robo del móvil policial.

    La causa quedó bajo intervención judicial y se aguardaban precisiones oficiales sobre la mecánica definitiva del enfrentamiento armado ocurrido en Pergamino.

    Fuentes extraoficiales

    La información obtenida por este medio fueron extraoficiales porque hasta las 21:30 de este miércoles no brindaron comunicaciones las autoridades policiales y judiciales por estar abocadas a los procedimientos y operativos para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

    Intervención de la Justicia

    Fuentes judiciales sólo admitieron que se encuentra internado con un diagnóstico delicado de salud del sospechoso aprehendido y que el cómplice estaría prófugo malherido y buscado por las fuerzas policiales.

    En relación al uniformado baleado: se encontraría con lesiones superficiales y fuera de peligro; tal como revelaron informalmente.

    Un sospechoso escapó malherido y era seriamente buscado por fuerzas policiales en distintos sectores de la ciudad con rastrillajes en distintos barrios.

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