Un perro mordió a una adolescente y la dueña de la mascota amenazó a la madre de la víctima

El perro salió al ataque de la adolescente cuando llegaba a la casa el lunes al mediodía.

Una adolescente fue atacada por un perro cuando regresaba caminando de la escuela en el barrio Vicente López y el episodio derivó en un fuerte conflicto vecinal que incluyó amenazas, denuncias policiales y la intervención de la Justicia. La madre de la víctima aseguró que acudió a reclamarle a la propietaria del animal y terminó siendo intimidada, por lo que solicitó medidas cautelares para resguardar su seguridad y la de su hija.

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El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 12:30 en el barrio Vicente López. De acuerdo con la denuncia radicada ante la Policía, la adolescente caminaba de regreso a su vivienda tras finalizar la jornada escolar del turno mañana cuando uno de los perros de una vecina salió a la calle y la mordió en una de sus piernas.

La madre de la menor, domiciliada en la misma cuadra, relató que recibió un llamado telefónico de su hija en medio de la crisis y acudió rápidamente al lugar para asistirla. Posteriormente trasladó a la adolescente para recibir atención médica preventiva y consultar sobre el estado sanitario del animal.

Según explicó la mujer, la lesión no alcanzó a provocar desgarros ni heridas profundas, aunque igualmente inició consultas médicas y veterinarias para descartar riesgos sanitarios derivados de la mordedura. También señaló que tomó contacto con personal veterinario municipal para informar lo ocurrido y verificar la situación del perro involucrado.

Denuncia por amenazas

Siempre según la exposición policial, la madre de la adolescente se presentó luego en la vivienda de la propietaria del perro para reclamar por el ataque. Allí, de acuerdo con su relato, la situación escaló rápidamente hacia una fuerte discusión.

La denunciante sostuvo que la mujer reaccionó de manera agresiva cuando le comentó lo sucedido y que comenzó a amenazarla de muerte. Por esa razón decidió formalizar una denuncia penal y pedir medidas cautelares de protección.

La causa quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 y del Juzgado de Garantías interviniente, desde donde dispusieron las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación del episodio ocurrido en el barrio Vicente López.

Conflicto vecinal

La mujer manifestó además su preocupación por la convivencia en el sector y aseguró sentir temor luego del enfrentamiento. Según expresó, decidió acudir a la Justicia principalmente para resguardarse ante posibles represalias.

Fuentes policiales confirmaron que las actuaciones fueron caratuladas inicialmente en el marco de amenazas y conflicto vecinal, mientras continúan reuniendo testimonios y elementos sobre el ataque del perro y la posterior discusión entre las vecinas.