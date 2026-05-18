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    • Rompieron el vidrio con una piedra y con un gancho robaron productos de un local de avenida Paraguay

    Delincuentes vandalizaron y robaron durante la madrugada un local de avenida Paraguay al 1.100 en la madrugada de este sábado.

    18 de mayo de 2026 - 12:05
    El robo lo concretaron tras romper el vidrio de la puerta del frente y acceder a los productos a través de un hierro con el extremo en forma de gancho.

    El robo lo concretaron tras romper el vidrio de la puerta del frente y acceder a los productos a través de un hierro con el extremo en forma de gancho.

    LA OPINION

    Durante la madrugada de este sábado delincuentes atacaron un comercio ubicado sobre avenida Paraguay al 1100, donde rompieron el vidrio inferior de la puerta de acceso y, mediante la utilización de un hierro con punta en forma de gancho, lograron alcanzar mercadería que se encontraba cerca de la entrada para sustraerla antes de escapar.

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    El episodio delictivo afectó al local comercial “Prezzi Pazzi 2”, situado en Bulevar Paraguay 1155, propiedad de una comerciante de 38 años, quien constató el ilícito en las primeras horas de la mañana al abrir el negocio.

    De acuerdo a la denuncia radicada ante personal policial, el hecho ocurrió entre las 20:30 del viernes y las 6:30 del sábado. En ese lapso, autores ignorados dañaron el vidrio de la parte inferior de la puerta principal del comercio utilizando aparentemente una piedra u otro elemento contundente.

    Rompieron con una piedra y robaron con un gancho

    Una vez rota la abertura, los delincuentes emplearon un palo o hierro con un gancho en la punta para enganchar productos que estaban almacenados a poca distancia de la puerta y retirarlos a través del hueco generado por el daño.

    Entre los elementos sustraídos se contabilizó un pack de 12 purés de tomate marca Mora y un pack de 24 latas de cerveza marca Isenbeck, mercadería que estaba apilada en las inmediaciones del acceso al local.

    La modalidad utilizada llamó la atención de los investigadores debido a que los ladrones no ingresaron completamente al comercio, sino que aprovecharon la rotura del vidrio para operar desde el exterior y concretar el robo en pocos minutos.

    El gancho quedó como evidencia

    Tras la denuncia de la propietaria, intervino personal policial de la Comisaría Tercera y se solicitó la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en la escena del hecho. Los especialistas trabajaron en la recolección de rastros y otros elementos de interés para la investigación judicial.

    El hierro con el extremo en forma de gancho quedó al lado de la puerta del comercio como evidencia del dispositivo utilizado para facilitar el robo de los productos del interior.

    La causa fue caratulada por la Fiscalía como robo y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 del Departamento Judicial Pergamino, desde donde avanzarán con el análisis de cámaras de seguridad de la zona y otras medidas tendientes a identificar a los responsables.

    Vecinos y comerciantes del sector manifestaron preocupación por este tipo de episodios contra locales comerciales, especialmente durante horarios nocturnos y de madrugada, cuando la circulación de personas disminuye y los negocios permanecen cerrados.

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