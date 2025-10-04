Zarate: Éxito total en el 8º Congreso Internacional de Transformación Digital

Exito total en el octavo Congreso internacional de Transformación Digital en Zárate

Un encuentro clave para pensar el futuro digital: El Espacio DAM en Zárate se transformó en el centro de la innovación con la realización del 8º Congreso Internacional de Transformación Digital.

Zárate: Más de cien estudiantes participaron de una caminata cultural en el Museo Quinta Jovita

Zárate: Gendarmería participó del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en Atucha

El evento, que reunió a referentes de todo el país y del extranjero, fue organizado por ADIBA, la Universidad Austral, CETIC, FEBA, Fundación Incyde, UTN-FRGP y la Municipalidad de Zárate .

La apertura oficial estuvo a cargo del intendente Marcelo Matzkin , quien destacó: “Las industrias deben ser protagonistas del cambio que el país necesita. La transformación digital llegó para quedarse y el Estado no puede permanecer ajeno”.

Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas como Martín Rappallini , presidente de la Unión Industrial Argentina; Camilo Kahale , presidente de FEBA; Alejandro Gentile , de UIPBA; Silvio Zurzolo , titular de ADIBA; y Javier Montalbetti , presidente de CETIC, entre otros.

También participaron autoridades académicas, docentes, directivos y estudiantes de distintas universidades y escuelas técnicas, en una jornada que combinó análisis, capacitación y networking.

Inteligencia artificial, robótica y sustentabilidad

Los ejes centrales del congreso giraron en torno a:

Incorporación de tecnología para mejorar la competitividad.

Automatización y robótica en procesos industriales.

El impacto de la inteligencia artificial en la producción.

Innovación en la cadena de valor automotriz.

Desafíos de la sustentabilidad en el nuevo paradigma digital.

Además, la edición 2025 tuvo un marcado perfil internacional, con la participación de referentes de España y México, consolidando al evento como un espacio de intercambio global.

Zárate, cada vez más fuerte como polo tecnológico

Los organizadores resaltaron que el objetivo del congreso fue mostrar cómo la digitalización puede aumentar la productividad, reducir costos y abrir nuevas oportunidades de negocio.

El encuentro incluyó también presentaciones de casos exitosos, espacios de debate y momentos de intercambio entre empresas, instituciones y jóvenes profesionales. La alta convocatoria y la diversidad de perfiles presentes dejaron en claro el creciente interés por la transformación digital en la región.

Zárate se proyecta así como un polo estratégico de desarrollo tecnológico, conectando al sector industrial con la academia, el Estado y las nuevas generaciones.