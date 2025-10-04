sábado 04 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zarate: Éxito total en el 8º Congreso Internacional de Transformación Digital

    Zárate fue sede del 8º Congreso de Transformación Digital, con referentes globales, empresarios y estudiantes debatiendo sobre innovación y tecnología.

    4 de octubre de 2025 - 14:34
    Exito total en el octavo Congreso internacional de Transformación Digital en Zárate

    Exito total en el octavo Congreso internacional de Transformación Digital en Zárate

    LAOPINION

    Un encuentro clave para pensar el futuro digital: El Espacio DAM en Zárate se transformó en el centro de la innovación con la realización del 8º Congreso Internacional de Transformación Digital.

    Lee además
    En la ciudad de Zárate Gendarmería participo del 43 Ejercicio del Plan de Emergencia de Atucha

    Zárate: Gendarmería participó del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en Atucha
    Zárate: más de cien estudiantes participaron de una caminata cultural en el Museo Quinta Jovita

    Zárate: Más de cien estudiantes participaron de una caminata cultural en el Museo Quinta Jovita

    El evento, que reunió a referentes de todo el país y del extranjero, fue organizado por ADIBA, la Universidad Austral, CETIC, FEBA, Fundación Incyde, UTN-FRGP y la Municipalidad de Zárate.

    La apertura oficial estuvo a cargo del intendente Marcelo Matzkin, quien destacó: “Las industrias deben ser protagonistas del cambio que el país necesita. La transformación digital llegó para quedarse y el Estado no puede permanecer ajeno”.

    Presencia de autoridades y referentes del sector

    Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas como Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina; Camilo Kahale, presidente de FEBA; Alejandro Gentile, de UIPBA; Silvio Zurzolo, titular de ADIBA; y Javier Montalbetti, presidente de CETIC, entre otros.

    También participaron autoridades académicas, docentes, directivos y estudiantes de distintas universidades y escuelas técnicas, en una jornada que combinó análisis, capacitación y networking.

    Inteligencia artificial, robótica y sustentabilidad

    Los ejes centrales del congreso giraron en torno a:

    • Incorporación de tecnología para mejorar la competitividad.

    • Automatización y robótica en procesos industriales.

    • El impacto de la inteligencia artificial en la producción.

    • Innovación en la cadena de valor automotriz.

    • Desafíos de la sustentabilidad en el nuevo paradigma digital.

    Además, la edición 2025 tuvo un marcado perfil internacional, con la participación de referentes de España y México, consolidando al evento como un espacio de intercambio global.

    Zárate, cada vez más fuerte como polo tecnológico

    Los organizadores resaltaron que el objetivo del congreso fue mostrar cómo la digitalización puede aumentar la productividad, reducir costos y abrir nuevas oportunidades de negocio.

    El encuentro incluyó también presentaciones de casos exitosos, espacios de debate y momentos de intercambio entre empresas, instituciones y jóvenes profesionales. La alta convocatoria y la diversidad de perfiles presentes dejaron en claro el creciente interés por la transformación digital en la región.

    Zárate se proyecta así como un polo estratégico de desarrollo tecnológico, conectando al sector industrial con la academia, el Estado y las nuevas generaciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Gendarmería participó del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en Atucha

    Zárate: Más de cien estudiantes participaron de una caminata cultural en el Museo Quinta Jovita

    Hoy en Zárate: Congreso Internacional de Transformación Digital con presencia global

    Aumenta el boleto de colectivo en Zárate: la nueva tarifa entra en vigencia este 1º de octubre

    Tragedia en el puente Zárate–Brazo Largo: una menor se quitó la vida y dejó una carta de despedida

    Zárate: El Gobierno lanza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina con venta de acciones

    Zárate: Con su gente como bandera, CADU se despidió de la B Nacional con un empate ante Temperley

    El Elefante Trompita emociona a más de 3.000 chicos en Zárate con un homenaje a Tito Alberti

    Zárate avanza con mejoras de infraestructura: asfaltado, luminarias y mantenimiento en múltiples barrios

    El Sanatorio Anchorena Zárate, inaugurado por UPCN: un centro de alta complejidad único en la región

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La justicia federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Baradero: La Justicia Federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Son más de 200 los lotes preparados para el Remate Solidario que tendrá lugar mañana en el Taller Protegido.

    Todo listo para la segunda edición del Remate Solidario en el Taller Protegido de Pergamino
    La justicia federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Baradero: La Justicia Federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Exito total en el octavo Congreso internacional de Transformación Digital en Zárate

    Zarate: Éxito total en el 8º Congreso Internacional de Transformación Digital

    La volanta americana de Don Martin Illia volvió a su lugar de origen

    De regreso a casa: la Volanta Americana de Don Martín Illia volvió a su cochera después de 80 años

    miembros del Rotary junto al intendente Javier Martínez

    Autoridades de Rotary visitaron Pergamino y recorrieron el Museo Casa Natal Illia