Zárate: Con su gente como bandera, CADU se despidió de la B Nacional con un empate ante Temperley

Zárate: con el aliento de su gente, CADU se despidió de la B Nacional con un empate ante Temperley

Defensores Unidos cerró su etapa en la B Nacional con un empate 0 a 0 ante Temperley, en un partido cargado de emoción y cánticos incondicionales desde las tribunas. Fue la despedida del CADU como local, ante su gente, que lo acompañó con orgullo antes del regreso a la B Metropolitana en 2026

El encuentro, correspondiente a la fecha 33, se disputó el domingo en Zárate . Aunque no hubo goles, el partido tuvo momentos de tensión y entrega por parte del Celeste, que buscó despedirse con un triunfo. La hinchada colmó la tribuna y cantó durante los 90 minutos. Entre los cánticos más repetidos, se escuchó fuerte:

“Vamos, vamos celeste / aunque ganes o pierdas no me importa una mierda / sigo siendo del CADU porque a CADU lo quiero…”

En lo futbolístico, CADU fue más en varios tramos del partido. Diego Aguirre tuvo la más clara del primer tiempo, pero su remate se fue alto. El arquero rival, Ezequiel Mastrolia, fue figura y evitó el gol local con atajadas clave.

Orgullo en la adversidad

El segundo tiempo tuvo un momento determinante: a los 18 minutos, una mano dudosa en el área derivó en la expulsión de Luis Olivera. Aun con un jugador menos, CADU no se rindió. Martin Giménez (MG10) lideró el ataque con dos oportunidades claras, y Alejandro Toledo también estuvo cerca del gol. El arquero Mastrolia, nuevamente, impidió el festejo celeste con una tapada espectacular.

La visita también inquietó: Luciano Nieto generó peligro moviéndose por todo el frente de ataque, pero Mauricio Aquino se lució bajo los tres palos y sostuvo el empate.

Se viene la B Metropolitana y un cierre ante Colón

Este fue el último partido de local del CADU en la B Nacional. El equipo zarateño ya está descendido y jugará en la B Metropolitana a partir de 2026. La próxima fecha cerrará su participación en la categoría visitando a Colón de Santa Fe en el Cementerio de los Elefantes.

Tras el final del torneo, la dirigencia analizará con el DT Santiago Davio la continuidad del plantel. MG10 deberá operarse, mientras que la situación del resto del equipo es todavía una incógnita.

El amor por el Celeste, intacto

Más allá del resultado y el descenso, la tarde dejó una certeza: la pasión por Defensores Unidos no se negocia. El aliento de su gente fue incondicional, y la comunión entre tribuna y jugadores se mantuvo firme hasta el final. En Villa Fox, el CADU se despidió de una categoría, pero no de su identidad. El sueño de volver a lo más alto ya empezó.