Zárate: más de cien estudiantes participaron de una caminata cultural en el Museo Quinta Jovita

Durante la tarde del martes, más de 120 estudiantes recorrieron el Museo Histórico Municipal Quinta Jovita, en el marco del Proyecto Caminatas Culturales, una iniciativa impulsada por la Inspección de Educación Artística del Distrito Zárate como parte de la Semana de las Artes.

La actividad, enmarcada en el Proyecto Caminatas Culturales, propuso una experiencia sensorial y artística para acercar a los jóvenes al patrimonio histórico de la ciudad. Participaron alumnos de nivel secundario, adultos y centros comunitarios.

Bajo el lema “Las ciudades son libros que se leen con los pies”, la propuesta buscó conectar a los jóvenes con el patrimonio cultural local a través de un recorrido sensorial, artístico y pedagógico.

La jornada incluyó estudiantes de nivel secundario, de la modalidad adultos y de los Centros Socio Comunitarios. El objetivo: promover la apropiación de los espacios culturales por parte de las instituciones educativas , generando vínculos directos con la historia y el arte de la ciudad.

Los participantes fueron recibidos por el director del museo, profesor Sergio Robles, quien dio la bienvenida institucional, y por la inspectora de Educación Artística, profesora Marcela Marozzini, quien explicó los fundamentos pedagógicos de la actividad.

Recorrido y participación

Durante el recorrido, los más de cien estudiantes y sus docentes visitaron las distintas salas del museo, así como el patio y los jardines de la histórica Quinta Jovita. La experiencia combinó momentos de observación, interacción y reflexión, apuntando a una conexión vivencial con el patrimonio cultural.

Entre las instituciones que participaron se encuentran:

Centros Socio Comunitarios Don Bosco y Valdocco

CEA 703, 704, 707, 709, 710 y 712

EPJA 702

Estudiantes de sexto año de la Escuela Secundaria N° 22, orientada en Artes Visuales

El valor de salir del aula

El proyecto Caminatas Culturales propone una forma alternativa de aprender, basada en el recorrido, la observación y el contacto directo con el entorno cultural. La actividad no solo permitió a los estudiantes conocer el museo, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y el respeto por los bienes culturales de Zárate.

La propuesta continuará desarrollándose con nuevas instituciones y espacios, como parte de un trabajo conjunto entre la comunidad educativa y el área de cultura local.