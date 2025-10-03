Zárate: Gendarmería participó del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en Atucha

Durante la mañana del martes, la ciudad de Zárate fue escenario del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en el Complejo Nuclear Atucha, una actividad organizada por Nucleoeléctrica Argentina, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Defensa Civil, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias nucleares y capacitar a la población local.
El simulacro, encabezado por Nucleoeléctrica Argentina junto a organismos nacionales y Defensa Civil, evaluó la respuesta ante un posible incidente nuclear.
Simulacro en dos fases
Las prácticas comenzaron a las 08:40 horas, cuando se activó la primera sirena de “Alerta Verde”. En esa etapa inicial, efectivos de Gendarmería Nacional recorrieron escuelas y domicilios de la zona entregando material informativo con instrucciones de seguridad y comprimidos de yodo destinados a la protección de la glándula tiroides en caso de exposición radiactiva.
Más tarde, se activó la segunda fase del ejercicio, identificada como “Alarma Roja”, que incluyó mensajes por megáfonos y radios locales instruyendo a los vecinos a ingerir los comprimidos de yodo y refugiarse en sus hogares, escuelas o comercios, manteniendo puertas y ventanas cerradas.
Participación de fuerzas especiales
El operativo contó con la presencia de personal del Escuadrón de Seguridad Atucha “Primer Alférez Ricardo Julio Sánchez”, efectivos del Escuadrón 63 “Zárate Brazo – Largo”, del Destacamento Móvil 1 y de la Unidad de Operaciones Montadas.
También participaron áreas especializadas como:
-
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
-
Agrupación de Mantenimiento y Capacitación de TIC
-
Unidad de Aviación de Sistemas Aéreos No Tripulados
Entrenamiento cada dos años
Los simulacros del Plan de Emergencia Nuclear se realizan con una frecuencia bienal, y tienen como finalidad tanto concientizar a la población sobre las medidas de protección en caso de un incidente nuclear como poner a prueba los protocolos de coordinación entre las fuerzas de seguridad, emergencias, salud y organismos reguladores.
Al finalizar la jornada, los cuerpos intervinientes se reunieron en el punto de partida para evaluar el desarrollo del ejercicio y cerrar formalmente la práctica.