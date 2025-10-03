Zárate: Gendarmería participó del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en Atucha

En la ciudad de Zárate Gendarmería participo del 43 Ejercicio del Plan de Emergencia de Atucha

Durante la mañana del martes, la ciudad de Zárate fue escenario del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en el Complejo Nuclear Atucha , una actividad organizada por Nucleoeléctrica Argentina , la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Defensa Civil , con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias nucleares y capacitar a la población local.

El simulacro, encabezado por Nucleoeléctrica Argentina junto a organismos nacionales y Defensa Civil, evaluó la respuesta ante un posible incidente nuclear.

Las prácticas comenzaron a las 08:40 horas , cuando se activó la primera sirena de “Alerta Verde”. En esa etapa inicial, efectivos de Gendarmería Nacional recorrieron escuelas y domicilios de la zona entregando material informativo con instrucciones de seguridad y comprimidos de yodo destinados a la protección de la glándula tiroides en caso de exposición radiactiva.

Más tarde, se activó la segunda fase del ejercicio, identificada como “Alarma Roja”, que incluyó mensajes por megáfonos y radios locales instruyendo a los vecinos a ingerir los comprimidos de yodo y refugiarse en sus hogares, escuelas o comercios , manteniendo puertas y ventanas cerradas.

Participación de fuerzas especiales

El operativo contó con la presencia de personal del Escuadrón de Seguridad Atucha “Primer Alférez Ricardo Julio Sánchez”, efectivos del Escuadrón 63 “Zárate Brazo – Largo”, del Destacamento Móvil 1 y de la Unidad de Operaciones Montadas.

También participaron áreas especializadas como:

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Agrupación de Mantenimiento y Capacitación de TIC

Unidad de Aviación de Sistemas Aéreos No Tripulados

Entrenamiento cada dos años

Los simulacros del Plan de Emergencia Nuclear se realizan con una frecuencia bienal, y tienen como finalidad tanto concientizar a la población sobre las medidas de protección en caso de un incidente nuclear como poner a prueba los protocolos de coordinación entre las fuerzas de seguridad, emergencias, salud y organismos reguladores.

Al finalizar la jornada, los cuerpos intervinientes se reunieron en el punto de partida para evaluar el desarrollo del ejercicio y cerrar formalmente la práctica.