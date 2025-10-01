Tragedia en el puente Zárate–Brazo Largo: una menor se quitó la vida y dejó una carta de despedida

Tragedia en el puente Zárate-Brazo Largo: una joven se quitó la vida y dejó una nota de despedida LAOPINION

La comunidad de Zárate y alrededores quedó profundamente conmovida este martes al conocerse el trágico episodio en el que una menor de edad decidió quitarse la vida arrojándose desde el puente Zárate–Brazo Largo. El hecho, ocurrido en horas del mediodía, volvió a instalar el debate sobre la ausencia de medidas preventivas en uno de los pasos más transitados del país.

La secuencia del dramático episodio De acuerdo con fuentes oficiales, la adolescente, vestida completamente de negro, llegó al lugar en bicicleta y sin portar documentación. Tras detenerse unos minutos en la zona del puente, se arrojó al vacío. La Prefectura Naval Argentina intervino de inmediato, desplegando un operativo de búsqueda y rescate que permitió hallar el cuerpo minutos después en las aguas del río Paraná.

El procedimiento contó con la colaboración de equipos médicos y personal judicial. Una vez trasladado el cuerpo a la morgue judicial de Campana, fue reconocido por la madre de la menor, en un momento de enorme dolor que estremeció a las autoridades presentes.

La carta de despedida y la hipótesis de un hecho planificado Según trascendió de fuentes policiales y judiciales, la adolescente habría dejado una carta de despedida dirigida a su familia antes de dirigirse al puente. Este elemento refuerza la hipótesis de que se trató de un hecho premeditado, aunque la investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía correspondiente.

Debate sobre la prevención en el puente El trágico suceso vuelve a poner en agenda la falta de medidas preventivas en el puente Zárate–Brazo Largo. Organizaciones sociales y vecinos han reclamado en distintas oportunidades la instalación de sistemas de contención, señalización y asistencia para prevenir episodios de este tipo en un punto clave de conexión entre Buenos Aires y Entre Ríos.

