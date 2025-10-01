Aumenta el boleto de colectivo en Zárate: la nueva tarifa entra en vigencia este 1º de octubre

miércoles 01 de octubre de 2025
    1 de octubre de 2025 - 12:55
    LAOPINION

    Los vecinos de Zárate que utilizan el transporte público deberán enfrentar desde hoy un nuevo aumento en el boleto de colectivo. La empresa prestataria del servicio, Zárate Transporte S.A.P.E.M., confirmó que la suba es parte de una serie de ajustes dispuestos por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se aplicarán el primer día de cada mes hasta diciembre.

    El aumento rige desde el 1° de octubre

    Según informó oficialmente la compañía, el incremento ya comenzó a regir este martes 1° de octubre y forma parte de un esquema de actualización tarifaria gradual. La medida alcanza a todas las líneas urbanas operadas por la firma en el partido de Zárate.

    Aunque no se detalló públicamente el porcentaje exacto del ajuste, se trata de una suba alineada con las disposiciones provinciales que buscan actualizar los costos del sistema de transporte público.

    Ajustes mensuales hasta diciembre

    Desde la empresa subrayaron que se trata de una decisión tomada a nivel provincial, por lo que escapa a la voluntad de Zárate Transporte S.A.P.E.M.:

    “Estos aumentos responden a normativas oficiales y no son decisiones internas de nuestra gestión. Agradecemos la comprensión de los usuarios”, indicaron en un comunicado.

    La política tarifaria contempla actualizaciones mensuales hasta diciembre de 2025, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a los nuevos valores que se irán anunciando con antelación.

    Contexto provincial: aumentos similares en otras ciudades

    Este incremento se suma a los ajustes implementados en otros municipios de la provincia de Buenos Aires en los últimos meses. La medida se enmarca dentro de un programa del Gobierno bonaerense que busca garantizar la continuidad del servicio y cubrir los crecientes costos operativos del sistema de transporte.

    Recomendaciones para los usuarios

    • Consultar las tarifas actualizadas en las paradas o en los canales oficiales de la empresa.

    • Planificar los viajes teniendo en cuenta los nuevos costos.

    • Utilizar medios electrónicos de pago habilitados para evitar demoras.

