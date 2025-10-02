jueves 02 de octubre de 2025
    • Hoy en Zárate: Congreso Internacional de Transformación Digital con presencia global

    Este jueves se realiza el 8º Congreso de Transformación Digital en Zárate, con referentes globales de la industria, la tecnología y la innovación aplicada.

    2 de octubre de 2025 - 13:05
    Hoy se realizará el 8vo Congreso Internacional de Transformación Digital en Zárate

    Hoy se realizará el 8vo Congreso Internacional de Transformación Digital en Zárate

    Zárate, epicentro de la innovación industrial

    Este jueves 2 de octubre a las 9:30, el Espacio DAM de Zárate será sede del 8º Congreso Internacional de Transformación Digital, una jornada clave para el futuro de la industria nacional. Con participación internacional y un enfoque en productividad, sustentabilidad e inteligencia artificial, el evento reunirá a líderes del sector privado, académico y público.

    Apertura con autoridades y conducción de Jason Mayne

    El acto de apertura contará con la presencia del intendente Marcelo Matzkin, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y representantes de la Universidad Austral, ADIBA, FEBA, CETIC y la UTN. La conducción estará a cargo del periodista Jason Mayne, especializado en innovación, tecnología y sustentabilidad.

    Temas clave del congreso

    El evento girará en torno a los principales ejes de la transformación digital, entre ellos:

    • Incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad

    • Automatización, robótica e inteligencia artificial

    • Innovación en la cadena de valor automotriz

    • Sustentabilidad industrial y eficiencia energética

    Participación de empresas líderes

    Firmas como Toyota Argentina, Accenture, Mercado Libre, Danone, Epson, Rockwell Automation, Siemens, Mirgor, Industrias Guidi y el Grupo Andreani compartirán sus experiencias y casos de éxito. También habrá representantes de España y México, aportando una mirada global sobre el avance de la industria 4.0.

    Herramientas para pymes

    El Congreso está especialmente dirigido a pymes industriales y comerciales, con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas para optimizar procesos, reducir costos y acceder a nuevos mercados. Las exposiciones están pensadas para facilitar la aplicación directa de las ideas presentadas.

    Trayectoria consolidada

    Con más de 6.000 inscriptos en sus siete ediciones anteriores, el Congreso se consolida como una referencia nacional. Ha contado con 350 disertantes, 145 paneles y una amplia diversidad sectorial, desde la industria textil hasta la energética.

    Información útil

