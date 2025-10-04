Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en San Pedro

sábado 04 de octubre de 2025
    Un joven de 22 años fue detenido tras amenazar con un arma a dos adolescentes y robarles mochilas en San Pedro. La policía recuperó los elementos y secuestró la pistola.

    4 de octubre de 2025 - 10:50
    LAOPINION

    En la mañana de ayer, un operativo policial en la zona de Manuel Iglesias al 1400 culminó con la detención de un joven de 22 años que había amenazado con un arma de fuego a dos adolescentes y les había sustraído sus mochilas.

    La Policía apresó a un hombre de 22 años que amenazó con un arma de fuego a dos adolescentes y les sustrajo sus mochilas. Recuperaron las pertenencias y secuestraron la pistola.

    Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, los llamados al 911 y el seguimiento de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal permitieron a los agentes localizar al sospechoso y montar un rápido operativo que terminó con su aprehensión sin que se produjeran heridos.

    El robo y la reacción policial

    Minutos antes de la captura, el ahora detenido amenazó con una pistola calibre .22, cargada, a dos jóvenes de 16 y 17 años, obligándolos a entregar sus mochilas con útiles escolares. Tras el alerta recibido por los vecinos y la detección por las cámaras, la policía interceptó al agresor, lo redujo y recuperó las pertenencias.

    En el lugar se secuestró el arma y cinco municiones adicionales, según el parte oficial.

    Intervención judicial

    La Fiscalía N° 7, a cargo de la Dra. Viviani, convalidó la aprehensión, dispuso el secuestro del arma y ordenó la restitución inmediata de los objetos robados a las víctimas. El joven permanece alojado en sede policial y quedó imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego, mientras continúa la investigación para determinar si intervino alguna otra persona o si hubo vínculos previos con hechos similares.

    Reacción comunitaria

    Vecinos y autoridades locales destacaron la coordinación entre la central de monitoreo y las fuerzas de seguridad como clave para evitar un desenlace trágico. Los familiares de las víctimas recibieron contención y se informó que los adolescentes se encuentran fuera de peligro.

