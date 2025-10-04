Compromiso ambiental en San Pedro: más de 4.300 kilos de residuos reciclables recuperados en un mes

Compromiso ambiental en San Pedro: más de 4.300 kilos de reciclables recuperados en un mes

En apenas un mes de implementación, el programa piloto de educación ambiental “Desde el Aula” permitió recuperar 4.360 kilos de residuos reciclables secos en distintas escuelas del partido de San Pedro . La cifra fue informada por la Municipalidad de San Pedro , que destacó el compromiso de docentes, estudiantes y familias en la promoción de hábitos sostenibles.

El programa “Desde el Aula” logró recolectar 4.360 kilos de residuos reciclables secos, con la participación activa de escuelas, familias y recuperadores urbanos.

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Medio Ambiente , dependiente de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio, y cuenta con el acompañamiento de los recuperadores urbanos de la Planta Municipal de Separación y Valorización .

El programa se desarrolla dentro de las escuelas, con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental desde la educación formal , involucrando a la comunidad en prácticas concretas de reciclaje y economía circular.

Agradecimiento institucional

Desde el Municipio expresaron su reconocimiento a todas las instituciones participantes, así como a los docentes, alumnos y familias que colaboraron activamente en cada jornada de recolección. El resultado —más de 4.300 kilos recuperados— superó las expectativas iniciales del programa piloto.

“Desde el Aula” se consolida así como una herramienta efectiva de educación ambiental, permitiendo reducir residuos, recuperar materiales reutilizables y promover una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad.

Educación y sostenibilidad de la mano

El programa no solo apunta a la recolección de residuos, sino también a instalar hábitos sostenibles en el aula y el hogar, reforzando el vínculo entre educación, ambiente y participación comunitaria.

La propuesta se inscribe dentro de las acciones estratégicas del municipio para convertir a San Pedro en un referente regional en políticas ambientales participativas, combinando la gestión de residuos con la formación ciudadana.