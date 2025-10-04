sábado 04 de octubre de 2025
    • TC Pista en San Nicolás: Bautista Damiani logró la pole para sumar hacia la Copa de Plata

    Con el Chevrolet del Canning Motorsport, Bautista Damiani se quedó con la clasificación en San Nicolás y sumó su segunda pole en el TC Pista.

    4 de octubre de 2025 - 21:05
    Pole de Bautista Damiani para el TC Pista en San Nicolás

    Carburando

    Bautista Damiani (Chevrolet) obtuvo la pole position en la clasificación de la 2° fecha de la Copa de Plata del TC Pista, que se disputa este fin de semana en el autódromo de San Nicolás, tras marcar un tiempo de 1:27:768 y conseguir su segunda pole en la categoría, luego de la obtenida en Buenos Aires.

    Damiani, que había dominado el primer entrenamiento y fue segundo en la última práctica, le dio a Chevrolet su tercera pole en las últimas cuatro clasificaciones.

    El segundo mejor tiempo lo logró Marco Dianda (Dodge), a 0s142, mientras que el cordobés intentará aprovechar esta posición para descontar puntos a Nicolás Moscardini (Ford), líder del “play-off”, que finalizó séptimo a 0s369. En tanto, Rodrigo Lugón (Ford) fue tercero y Marcos Castro (Ford) se ubicó cuarto.

    La actividad continuará este domingo con las series clasificatorias: la primera desde las 9:15 con Damiani y Lugón en la primera fila, y la segunda a las 9:40, con Dianda y Castro en punta. La final se largará a las 12:15 y definirá al nuevo ganador en San Nicolás.

