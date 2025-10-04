TC Pista en San Nicolás: Bautista Damiani logró la pole para sumar hacia la Copa de Plata

Pole de Bautista Damiani para el TC Pista en San Nicolás Carburando

Bautista Damiani (Chevrolet) obtuvo la pole position en la clasificación de la 2° fecha de la Copa de Plata del TC Pista, que se disputa este fin de semana en el autódromo de San Nicolás, tras marcar un tiempo de 1:27:768 y conseguir su segunda pole en la categoría, luego de la obtenida en Buenos Aires.

Damiani, que había dominado el primer entrenamiento y fue segundo en la última práctica, le dio a Chevrolet su tercera pole en las últimas cuatro clasificaciones.

El segundo mejor tiempo lo logró Marco Dianda (Dodge), a 0s142, mientras que el cordobés intentará aprovechar esta posición para descontar puntos a Nicolás Moscardini (Ford), líder del “play-off”, que finalizó séptimo a 0s369. En tanto, Rodrigo Lugón (Ford) fue tercero y Marcos Castro (Ford) se ubicó cuarto.

La actividad continuará este domingo con las series clasificatorias: la primera desde las 9:15 con Damiani y Lugón en la primera fila, y la segunda a las 9:40, con Dianda y Castro en punta. La final se largará a las 12:15 y definirá al nuevo ganador en San Nicolás.

