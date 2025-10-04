Todo listo para la segunda edición del Remate Solidario en el Taller Protegido de Pergamino

Son más de 200 los lotes preparados para el Remate Solidario que tendrá lugar mañana en el Taller Protegido. DORA MOYANO

El Taller Protegido de Pergamino ya tiene todo listo para recibir a la comunidad en el segundo Remate Solidario, que se llevará a cabo este domingo a partir de las 10:00 en el predio de la institución, ubicado en avenida Jáuregui y calle Nelly Pujol.

El remate estará a cargo del martillero Federico Ricardo, quien ya condujo con éxito la primera edición en julio y aportó su profesionalismo a una propuesta que busca consolidarse como una verdadera cadena de favores en beneficio del Taller Protegido. Este evento no solo constituye un momento de solidaridad encuentro y diversión, sino que también es un sustento económico fundamental para la institución y sus programas.

Solidaridad en el Taller Protegido “Estamos muy contentos porque por primera vez tenemos dos remates en el año. La convocatoria anterior fue un éxito y sentimos la necesidad de repetirlo. Son tiempos difíciles y el Taller necesita de estas iniciativas para sostenerse, así que esperamos que la gente vuelva a acompañarnos como siempre”, expresó Dora Moyano, presidenta de la comisión directiva.

El evento contará con servicio de buffet, bebidas y tortas para la tarde, creando un ambiente festivo y familiar. La invitación es abierta a toda la comunidad, y el remate se realizará a pesar del pronóstico de lluvia, garantizando que nadie se quede afuera de esta jornada solidaria.

Para los organizadores, cada participación, cada compra y cada gesto de apoyo es un eslabón más en la cadena de solidaridad que mantiene viva la labor del Taller Protegido. La expectativa es que, como en la primera edición, la jornada sea un éxito de convocatoria y entusiasmo, reafirmando el compromiso de la comunidad con quienes más lo necesitan.

