jueves 02 de octubre de 2025
    • Violento incidente en Junín: joven detenido tras resistirse a la Policía

    Un joven de 18 años fue reducido por la Policía tras reaccionar con golpes durante un operativo por posible violencia de género. La Justicia investiga el caso.

    2 de octubre de 2025 - 12:54
    Joven detenido tras un episodio de violencia y resistencia a la autoridad en Junín

    LAOPINION

    Durante la mañana del lunes, se vivieron momentos de tensión en la ciudad de Junín tras un llamado de emergencia al 911 que alertaba sobre un posible caso de violencia de género en la vía pública. El episodio ocurrió en la intersección de Avenida Sarmiento y Dr. Ricardo Rojas.

    Violencia y resistencia

    Al llegar al lugar, los efectivos policiales intentaron identificar a un joven de 18 años, quien reaccionó de manera violenta: lanzó golpes de puño y patadas contra los uniformados, generando una situación de extrema tensión.

    La pareja del joven, una mujer de 20 años, estaba presente. Según indicaron fuentes oficiales, no presentó lesiones visibles ni radicó denuncia por violencia de género en ese momento.

    Aprehensión y causas judiciales

    Tras algunos minutos de enfrentamiento, el joven fue reducido y trasladado a la dependencia policial local, donde quedó alojado en los calabozos. La Fiscalía correspondiente dispuso la formación de una causa por resistencia a la autoridad y otras actuaciones de rigor.

    El hecho derivó en un amplio despliegue policial en la zona y despertó preocupación entre los vecinos. Las autoridades destacaron la importancia del accionar inmediato y preventivo ante situaciones de potencial riesgo.

