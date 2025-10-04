¿Fin del veranito en Pergamino? Pronostican lluvias, tormentas y descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para Pergamino y la región ante la llegada de lluvias y tormentas durante este sábado, que se desplazarán desde el oeste hacia el este de la provincia de Buenos Aires .

Según el organismo, algunas tormentas podrían ser localmente fuertes o severas, especialmente en el noroeste y norte provincial, hacia el final de la tarde y durante la noche. Se esperan fuertes ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

El fenómeno comenzará a disminuir en intensidad durante las primeras horas del domingo, con mejoramientos hacia la tarde y la noche, cuando se espera que las condiciones se estabilicen.

El ingreso de viento del sur provocará un descenso de aproximadamente 10 grados, por lo que la máxima del domingo se ubicará cerca de los 19 grados, poniendo fin al “veranito de San Juan” que se había registrado en la región.

Nuevamente sol en la semana

Para el inicio de la próxima semana, el SMN prevé condiciones estables, con días soleados y temperaturas propias de la primavera, sin fenómenos de relevancia.

La recomendación es extremar las precauciones durante la noche de sábado y madrugada de domingo, especialmente ante ráfagas de viento y actividad eléctrica, y disfrutar del alivio del clima primaveral que se avecina a partir del domingo.