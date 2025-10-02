Desesperada búsqueda de un joven desaparecido en el riacho San Pedro

Buscan a un joven que no pudo salir del agua en el riacho San Pedro

Un dramático episodio se registró en la tarde del miércoles 1° de octubre en el riacho San Pedro , cuando un joven de 18 años desapareció tras arrojarse al agua en una zona no habilitada para bañistas. Prefectura Naval Argentina mantiene activo un intenso operativo de búsqueda.

Todo ocurrió a la altura del Paseo Público, en cercanías del antiguo muelle, donde tres jóvenes se encontraban pescando. En un momento, dos de ellos decidieron ingresar al agua pese a las advertencias y la falta de señalización para bañarse.

Un guardavidas que estaba practicando calistenia en la zona logró rescatar a uno de los chicos, pero el otro fue arrastrado por la corriente y no volvió a emerger.

La Prefectura Naval Argentina montó un amplio despliegue junto a Defensa Civil y bajo supervisión de la Justicia local. Además de los patrullajes por la costa, se sumaron buzos especializados para rastrillajes subacuáticos , aunque hasta el momento no hubo resultados positivos .

Las autoridades solicitaron a la comunidad no acercarse a la zona del operativo para evitar interferencias y pidieron que cualquier dato útil sea aportado de inmediato.

Zona no habilitada y recomendaciones

El lugar donde ocurrió el hecho no está habilitado para actividades acuáticas. El caso volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de señalización y control en sectores donde muchos jóvenes concurren sin conocer los riesgos del río.