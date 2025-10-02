jueves 02 de octubre de 2025
    • Desesperada búsqueda de un joven desaparecido en el riacho San Pedro

    Un joven de 18 años fue arrastrado por la corriente este miércoles 1° de octubre. Prefectura Naval, buzos tácticos y Defensa Civil trabajan en su localización.

    2 de octubre de 2025 - 12:48
    Buscan a un joven que no pudo salir del agua en el riacho San Pedro

    LAOPINION

    Un dramático episodio se registró en la tarde del miércoles 1° de octubre en el riacho San Pedro, cuando un joven de 18 años desapareció tras arrojarse al agua en una zona no habilitada para bañistas. Prefectura Naval Argentina mantiene activo un intenso operativo de búsqueda.

    ¿Cómo fue el hecho?

    Todo ocurrió a la altura del Paseo Público, en cercanías del antiguo muelle, donde tres jóvenes se encontraban pescando. En un momento, dos de ellos decidieron ingresar al agua pese a las advertencias y la falta de señalización para bañarse.

    Un guardavidas que estaba practicando calistenia en la zona logró rescatar a uno de los chicos, pero el otro fue arrastrado por la corriente y no volvió a emerger.

    Operativo en marcha

    La Prefectura Naval Argentina montó un amplio despliegue junto a Defensa Civil y bajo supervisión de la Justicia local. Además de los patrullajes por la costa, se sumaron buzos especializados para rastrillajes subacuáticos, aunque hasta el momento no hubo resultados positivos.

    Las autoridades solicitaron a la comunidad no acercarse a la zona del operativo para evitar interferencias y pidieron que cualquier dato útil sea aportado de inmediato.

    Zona no habilitada y recomendaciones

    El lugar donde ocurrió el hecho no está habilitado para actividades acuáticas. El caso volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de señalización y control en sectores donde muchos jóvenes concurren sin conocer los riesgos del río.

