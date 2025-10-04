Agustín Canapino logró la pole del TC en San Nicolás, batió el récord y se afirma en la Copa de Oro

Pole aplastante de Agustín Canapino para el Turismo Carretera en el Autódromo de San Nicolás. Diario El Norte

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se llevó todos los aplausos este sábado al quedarse con la pole position en la clasificación de la 12ª fecha del Turismo Carretera y segunda de la Copa de Oro, disputada en el Autódromo San Nicolás Ciudad.

El piloto del Canning Motorsport completó una única vuelta cronometrada, suficiente para marcar la mejor referencia del fin de semana con un tiempo de 1:25:779, lo que le permitió establecer un nuevo récord del trazado “Juan María Traverso”, superando así la marca que ostentaba Mariano Werner desde 2021.

Casi medio segundo de Canapino al resto del Turismo Carretera El arrecifeño, líder de la Copa de Oro, aventajó por 0.471 al Torino de Facundo Chapur, mientras que Matías Rossi se quedó con el tercer mejor registro. La diferencia notable sorprendió a propios y extraños, ya que Canapino solo necesitó un giro para asegurarse el primer lugar. Completaron luego Nicolás Bonelli y Julián Santero, escolta del arrecifeño en el certamen. Mala jornada fue la de Mariano Werner, que perdió una vuelta anulada y apenas quedó 32°.

Con esta actuación, Canapino alcanzó su quinta pole de la temporada y la tercera en las últimas cuatro clasificaciones, lo que confirma la regularidad de su rendimiento y lo perfila como gran candidato para la definición del campeonato.

La actividad continuará el domingo con las series desde las 10:10 y la final a las 13:30, donde el “Titán” partirá desde una posición de privilegio.

