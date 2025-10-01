Tragedia en San Nicolás: un joven de 21 años murió tras choque entre una motocicleta y un camión

Muere un joven motociclista en un accidente de tránsito con un camión en San Nicolás. Diario El Norte

Un fatal accidente de tránsito conmocionó a San Nicolás este miércoles 1 de octubre. El hecho ocurrió en la intersección de San Lorenzo y Rivadavia, donde una motocicleta Bajaj, conducida un joven de 21 años, colisionó contra un camión Mercedes Benz guiado por un hombre de 28.

Constataron el deceso del joven en el lugar debido al choque Producto del fuerte impacto, el motociclista, identificado como por Valentino Bogado, perdió la vida en el lugar. Una ambulancia arribó de inmediato, pero los profesionales de la salud solo pudieron constatar el deceso del motociclista.

En el lugar trabajó personal de la Policía Local junto a efectivos de la Comisaría Primera. La UFI y J N° 14 tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes, caratulando el hecho como homicidio culposo. El conductor del camión fue notificado de los artículos legales de rigor.

