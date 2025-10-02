Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales

El Club Náutico reconoció a Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez, y a Gonzalo Carreras, por su participación en torneos en República Checa y Paraguay .

Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

En una emotiva ceremonia realizada en el Salón Social, el Club Náutico San Pedro entregó distinciones a sus palistas más destacados, quienes representaron a la ciudad en competencias internacionales de canotaje . Fue una celebración del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con el deporte.

Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez fueron homenajeados por su participación en los Olympic Hopes en la República Checa, mientras que Gonzalo Carreras recibió un reconocimiento especial por sus actuaciones en el Panamericano y Sudamericano de Paraguay .

El acto fue encabezado por el Comodoro Dr. Mauricio Gugger , quien valoró el trabajo de los deportistas y también el acompañamiento de los entrenadores y la Subcomisión de canotaje del club. Subrayó que el crecimiento de la disciplina en San Pedro es resultado de una tarea colectiva y sostenida.

Los deportistas recibieron cuadros conmemorativos y un presente especial entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro, como reconocimiento por su desempeño representando a la ciudad.

Deporte y proyección internacional

Con esta ceremonia, el Club Náutico San Pedro reafirma su compromiso con la formación de atletas y la proyección del deporte local a nivel nacional e internacional. El crecimiento del canotaje en la ciudad es motivo de orgullo y una motivación para las próximas generaciones de deportistas.