jueves 02 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales

    El Club Náutico San Pedro homenajeó a tres palistas locales por su desempeño en competencias internacionales, reafirmando su apuesta por el crecimiento del canotaje.

    2 de octubre de 2025 - 14:25
    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a palistas destacados tras competencias internacionales&nbsp;

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a palistas destacados tras competencias internacionales 

    LAOPINION

    El Club Náutico reconoció a Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez, y a Gonzalo Carreras, por su participación en torneos en República Checa y Paraguay.

    Lee además
    Detuvieron a un médico en Baradero por abuso sexual

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso
    Joven detenido tras un episodio de violencia y resistencia a la autoridad en Junín

    Violento incidente en Junín: joven detenido tras resistirse a la Policía

    Reconocimiento al esfuerzo deportivo

    En una emotiva ceremonia realizada en el Salón Social, el Club Náutico San Pedro entregó distinciones a sus palistas más destacados, quienes representaron a la ciudad en competencias internacionales de canotaje. Fue una celebración del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con el deporte.

    Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez fueron homenajeados por su participación en los Olympic Hopes en la República Checa, mientras que Gonzalo Carreras recibió un reconocimiento especial por sus actuaciones en el Panamericano y Sudamericano de Paraguay.

    Palabras y reconocimientos

    El acto fue encabezado por el Comodoro Dr. Mauricio Gugger, quien valoró el trabajo de los deportistas y también el acompañamiento de los entrenadores y la Subcomisión de canotaje del club. Subrayó que el crecimiento de la disciplina en San Pedro es resultado de una tarea colectiva y sostenida.

    Los deportistas recibieron cuadros conmemorativos y un presente especial entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro, como reconocimiento por su desempeño representando a la ciudad.

    Deporte y proyección internacional

    Con esta ceremonia, el Club Náutico San Pedro reafirma su compromiso con la formación de atletas y la proyección del deporte local a nivel nacional e internacional. El crecimiento del canotaje en la ciudad es motivo de orgullo y una motivación para las próximas generaciones de deportistas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    Violento incidente en Junín: joven detenido tras resistirse a la Policía

    Desesperada búsqueda de un joven desaparecido en el riacho San Pedro

    San Pedro: retienen ocho motocicletas en un operativo de tránsito conjunto

    Asalto a un matrimonio en Baradero: dos delincuentes armados sorprendieron a la pareja durante la cena

    San Pedro: rescatan a una adolescente y detienen a dos personas por trata con fines sexuales

    Ruta 9: Un camión cargado de trigo volcó en el km 221 de San Nicolás y el conductor salió ileso

    "Sin patentes": se normalizó la entrega de chapas y advierten con fuertes multas

    Baradero: María Inés Fiori asumirá como Directora Administrativa del Hospital Municipal

    Una joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Buscan a un joven que no pudo salir del agua en el riacho San Pedro

    Desesperada búsqueda de un joven desaparecido en el riacho San Pedro

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Estación, la heladería de emprendedores pergaminenses que cruza fronteras.

    Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados
    Detuvieron a un médico en Baradero por abuso sexual

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a palistas destacados tras competencias internacionales 

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales