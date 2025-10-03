viernes 03 de octubre de 2025
    • El Colegio de Abogados San Nicolás alerta por estafas con falsos pedidos de datos personales

    Detectan correos y mensajes fraudulentos en redes sociales con el nombre del Colegio de Abogados San Nicolás y piden no ingresar a enlaces que piden datos.

    3 de octubre de 2025 - 11:50
    Desde el Colegio de Abogados de San Nicolás advierten de posibles estafas virtuales

    LaOpinion

    El Colegio de Abogados de San Nicolás emitió un comunicado dirigido a sus matriculados y al público en general para advertir sobre intentos de estafa que circulan en la región.

    Desde la institución informaron que no están solicitando actualización de datos personales mediante correos electrónicos, mensajes de texto ni redes sociales. La advertencia surge tras detectar comunicaciones falsas que utilizan el nombre y la imagen del Colegio, con el fin de engañar a los destinatarios e inducirlos a ingresar a enlaces fraudulentos.

    Las recomendaciones para evitar estafas en redes sociales

    Ante esta situación, las autoridades recomendaron no hacer clic en dichos enlaces, no brindar información personal y verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación que aparente provenir del Colegio de Abogados.

    El objetivo de la institución es alertar y prevenir a la comunidad frente a maniobras de phishing que buscan apropiarse de datos sensibles.

    Temas
    Dejá tu comentario

